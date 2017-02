Yuri "acusa" de copiona a Lady Gaga

El show de Lady Gaga en el entretiempo del Super Bowl realizado el pasado domingo 5 de febrero en Houston, Texas, no dejó indiferente a nadie. Es más, en redes sociales no tardaron de comentar y realizar comentarios chistoso en torno a la vestimenta que usó la voz de “Bad romance” durante su presentación.

Pero fueron sus seguidores mexicanos quienes festinaron con el look de Lady Gaga y su parecido con los utilizados por unas de las cantantes más populares de México: Yuri. Al punto de que la misma interprete de “La maldita primavera” se sumó a las bromas.

Incluso, Yuri le contestó a un seguidor que le sugirió por Twitter “demandar” a la cantante estadounidense por su vestido. “Mis abogados están tratando el tema!… Siempre hay una copiona. #consumelomexicano jajajajaja!”, respondió la esposa del ex vocalista de Aleste, Rodrigo Espinoza.

Además, Yuri subió algunas fotos de sus vestimentas que habrían sido copiadas.

… y este vestuario, no me lo alcanzó a copiar porque no le alcanza!… #consumelomexicano jajajajajjaa! pic.twitter.com/4teM8dGL1I

— Yuri (@OficialYuri) February 6, 2017