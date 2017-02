Romeo Santos: ¿De "Rey de la bachata" a superhéroe de Marvel?

Marvel tiene un nuevo superhéroe y no te imaginas quién es. Como parte de la promoción de su nuevo sencillo “Héroe favorito”, el cantante Romeo Santos unió fuerzas con Marvel Costum para lo que será su próximo video.

Together with Marvel Custom, @RomeoSantosPage goes from The King of Bachata to Super Hero for his new single #HéroeFavorito, out Feb. 13th! pic.twitter.com/6urkbDPDtN

