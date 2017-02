Carlos Vives y su show en Talca: "Queremos exorcizar todo lo que está pasando”

Entusiasta, alegre y emocionado con el regreso a nuestro país. Así aseguró sentirse Carlos Vives respecto a su participación de esta noche en la nueva versión de la Fiesta de la Independencia de Talca, evento que por tercer año será transmitido por TVN. “Siempre nos encanta volver, porque hay mucho cariño y agradecimiento de parte nuestra, por eso vamos felices a cantar”, comenta a Publimetro.

Completamente al tanto de lo que ha ocurrido con la zona centro y sur de nuestro país a raíz de los incendios forestales, Vives se conectó de inmediato con la cruzada solidaria que este año marcará al evento, buscando reunir los recursos necesarios para construir 100 casas de las comunas aledañas que fueron destruidas por el fuego. “No me cabe la menor duda que ese es el trasfondo del concierto, por lo que todos los esfuerzos serán para eso, para aliviar esta situación tan cruda y fuerte, así que apoyaremos en lo que más podamos a la organización de esta fiesta”, adelanta el ganador del Grammy, agregando que esto le da un sentimiento especial al espectáculo que presentarán en la ribera del Río Claro, ya que los asistentes lo van a “disfrutar mucho y servirá también para exorcizar todo lo que está pasando”.

A horas de su show, la voz de “La gota fría” no sólo se emociona por el tono solidario de su actuación, sino que además porque será su primera vez en Talca, en un festival que espera reunir más de 100 mil personas por jornada. Por ello, Carlos Vives reconoce que es una muy buena instancia para presentar en vivo su nuevo single “Al filo de tu amor”, canción que es parte de su próximo trabajo discográfico que saldrá a la venta en abril. “Es el segundo sencillo del álbum ‘Vives’, un disco muy diverso”, adelanta sobre este material. Sobre su show en Talca, el colombiano promete lo mejor de su repertorio y asegura que hará bailar a los presentes.

Ad portas de su actuación, el colombiano también compartió su felicidad de ser parte de la banda sonora la nueva apuesta vespertina de TVN, “La Colombiana”, que aborda algo tan actual como la inmigración. “Vi los primeros pilotos de la serie. El tema, el nombre, la situación y todo me parece interesante. Toca el tema de los inmigrantes de una manera muy elegante, humana, bonita y divertida a veces. Me impresionó y me alegró, porque muestra esa otra cara del inmigrante colombiano que es importante valorar. La parte humana por encima de todo. Así que dije ‘yo quiero estar ahí’”, sentencia.