"Vamos Chile, alto al fuego": el concierto solidario que reúne a 60 bandas

Un total de 60 bandas participarán este domingo en el concierto “Vamos Chile, alto al fuego”, evento que busca recaudar fondos que irán en directa ayuda de los afectados por los incendios en el centro y sur de nuestro país.

El espectáculo, que se realizará en el Movistar Arena, se desarrollará en bloques y comenzará a las 10 horas con un show infantil protagonizado por Cantando Aprendo a Hablar y Caro Ibarra, de “Soy Luna”.

Diversas agrupaciones rotarán sobre el escenario hasta que a las 17 horas comiencen los bloques más esperados de la jornada. El primero, dedicado al pop rock, tendrá a Nicole, Saiko, DeSaloon, DíaCero, Canal Magdalena y We Are The Grand en escena. A las 20 horas una “cumbre romántica” será protagonizada por Andrés de León, Mario Guerrero, Leo Dan, Américo, Consuelo Schuster, La Otra Fe y Pablo Ruíz.

Al final del día, Leo Rey, Tommy Rey y la Sonora Tomo Como Rey armarán la fiesta para cerrar en grande el concierto solidario. Las entradas se encuentran disponibles con un valor de 5 mil pesos.