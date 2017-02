Kudai vuelve a los escenarios masivos en el Festival de Talca

Concuerdan en que ha sido un feliz regreso a los escenarios, que están más maduros y con una propuesta nueva. Kudai volvió tras casi 7 años de su separación, con su formación original, y esta noche cierran la segunda jornada de la Fiesta de la Independencia de Talca, instancia que marca su re debut ante públicos masivos en nuestro país.

“Igual estamos nerviosos”, confiesa Nicole Natalino en entrevista con Publimetro, agregando que de todas maneras “nos sentimos súper preparados, porque hemos ensayado mucho y la idea es presentar lo que tenemos, todo lo que somos y evocar los recuerdos”

Una que conoce bien el Festival de Talca es Bárbara Sepúlveda, ya que su familia vive en la capital de la Séptima Región del Maule y la cantante ha asistido de público al evento, como por ejemplo el 2015, cuando participó Francisca Valenzuela.

“La cantidad de gente es heavy y la energía que se vive es súper buena”, dice Bárbara, agregando que como grupo están dichosos de participar en este evento que cuenta con la solidaridad como tema principal.

“Estamos muy contentos de aportar, porque siempre estaremos ayudando a los que más lo necesitan. Así que ojalá que todas las personas que van al concierto puedan llevar algún aporte para los damnificados”.

Pero esta fiesta solidaria tiene una característica no menos importantes para los artistas, ya que gracias a la señal internacional de Televisión Nacional el espectáculo se puede ver en más de 20 países del mundo, además de Chile y alrededor de todo el orbe con la aplicación TVN Play.

“Saber que estarán viéndonos tanta gente es increíble, ya que gran parte de nuestro público está fuera del territorio chileno”, analiza Tomás Manzi , otros de los integrantes de la banda que revolucionó los años 2000.

Con la mirada puesta en el extranjero

Y es que este año los chicos pretenden continuar con la internacionalización de su carrera, dando el primer paso el pasado 4 de febrero, cuando se presentaron el Parque de la Exposición de Lima, Perú.

“Fue el primer concierto masivo y estuvo súper bueno, llenamos el lugar con 6 mil quinientas personas, los fanáticos nos esperaban y la recepción fue increíble”, cuenta Natalino, quien emigró de la banda en 2006 para seguir una carrera en solitario y, por ende, no alcanzó a vivir la época de mayor auge del grupo en el extranjero.

“Se llenó y ahí se corroboró el apoyo que siempre habíamos recibido no sólo en Chile, sino que en el extranjero también. Se nota que no se olvidaron de nosotros, además que era primera vez que íbamos con la Nicole y no sabíamos cómo la iban a recibir”, complementa la otra chica de Kudai, Bárbara Sepúlveda.

Una nueva propuesta

Esta vuelta de Kudai no sólo significa rememorar el pasado mediante el recuerdo de las canciones que marcaron un hito en los jóvenes, sino que intentarán darle una nueva propuesta a todo esto.

“Estamos presentando muchas más canciones en acústico. Hemos jugado harto con la nostalgia y las emociones de antaño, volver a los 15 o 16 años y en un formato más íntimo entre nosotros y el público”, explica al respecto Tomás.

Por eso no pararán y este domingo se presentarán en el Papaya Fest, evento que tiene lugar en La Serena y que será la antesala también del show más íntimo que tendrán con sus fanáticos el 7 dabril en el Teatro Caupolicán.

“Es una especie de prueba de fuego, ya que ed primera vez en esta etapa que tenemos la prueba de fuego de actuar e dos lugares de manera seguida, pero vamos con todo”, señala Pablo Holman, el otro integrante del grupo, complementando respecto al espectácuilo de abril que “es un concierto que no se pueden perder, los boletos ya están a la venta y será un show excelente, por lo que estamos impacientes también de que llegue aquel día”.

Los chicos de Kudai se quedarán esta noche en Talca, ya que Bárbara tiene planeadas algunas salidas a picadas, como “Las viejas cochinas”, espacio gastronómico clásico de la ciudad.