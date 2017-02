Katy Perry sorprende a los fanáticos con el estreno de "Chained to the rhythm”

Katy Perry volvió a sorprender a sus fanáticos. Esta vez la artista norteamericana lanzó “Chained to the rhythm”, single que pertenece al cuarto disco en la carrera de la cantante.

El anuncio llega tras una semana con misteriosos mensajes en Instagram. La intérprete de “Dark horse”se encargó de subir imágenes donde aparece una bola de discoteca encadenada a una banca y otra donde las esferas están marcadas en un mapa mundo.

“Turn it up, it´s your favourite song, dance, dance, dance to the distortion”, es parte de la letra que canta Perry en el nuevo single y del que seguro se podrá oír en vivo cuando la artista se presente este domingo en la 59 edición de los Premios Grammy.

El nuevo álbum de la artista aún no tiene nombre, pero es uno de los más esperados en la industria musical internacional. La producción busca continuar con el éxito discográfico de Katy Perry: “One of the boys” (2008), “Teenage dream” (2010) – igualó el récord de Michael Jackson de cinco números 1 en las listas de su país– y “Prism”, trabajo que convirtió a Katy Perry en la artista femenina que más discos vendió en 2013.