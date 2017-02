Movilh acusa de homofóbicas declaraciones de ex chico "Yingo"

El último capítulo de “Primer Plano” no dejó indiferente al público. Más allá de hablar sobre farándula, el estelar de Chilevisión abrió el debate en las redes sociales por los dichos de Alexander Núnez, también conocido como “Arenito”. El ex chico “Yingo” visitó el programa para hablar sobre su pasado homosexual que dejó atrás tras convertirse al cristianismo.

“No me avergüenzo porque es algo que fui (…) no quise creer y al no querer creer empieza a haber un desorden emocional y mental. En ese desorden llega Cristo y ordena tus cosas en tu vida”, confesó Núnez quien además agregó: “Yo que fui homosexual nunca sentí amor por un hombre, sentí atracción y era algo físico. Era por falencias y por un desorden emocional”.

Alexander Núnez también manifestó estar en contra del matrimonio homosexual porque, según él, es lo que Dios le dice y eso no está bien. Además argumentó que sus opiniones se basan en estudios científicos. “Naturalmente el hombre sólo está diseñado para la mujer”. afirmó.

Las declaraciones rápidamente se convirtieron en Trendic Topic en Twitter con los hasthtag #Arenito y #PrimerPlano y desde el Movilh emitieron un comunicado para aclarar los dichos del ex chico “Yingo”.

“La ‘orientación sexual’; sea lésbica, gay, bisexual o heterosexual; no es una elección, ni una decisión, es una realidad natural. Ni la cultura, ni un decreto, ni una ley, ni una religión podrán jamás modificar una ‘orientación sexual’”, expresaron de entrada desde el organismo.

“Con todo, el respeto a la vida privada del joven en ningún caso significa aceptar sus declaraciones abiertamente homofóbicas emitidas ayer. Estos dichos, que carecen de todo fundamento racional, violentan la dignidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), en especial la de niños y jóvenes que están descubriendo o asumiendo su orientación sexual. En un país donde la homofobia y la transfobia matan, sus declaraciones homofóbicas son peligrosas e intolerables”, agregaron desde el Movilh.