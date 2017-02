Estos son los artistas favoritos de los Grammy 2017

Esta noche se realizará una nueva entrega de los premios Grammy 2017, ceremonia que busca condecorar a los mejores artistas, canciones y álbumes del 2016. Una jornada que estará marcada por el duelo de Beyoncé y Adele, que compiten en las principales nominaciones: Mejor grabación, Mejor disco, Mejor álbum y Mejor performance solista.

Beyoncé buscará consolidar su último trabajo “Lemonade”, que cuenta con el hit “Formation”, mientras que Adele lo hará con “25” y el single “Hello” como estandartes. Pero las divas musicales no la tienen fácil, el canadiense Justin Bieber también está en las nominaciones a Mejor disco y Mejor disco pop con “Purpose”, álbum que cuenta con los éxitos “Sorry”, “What do you mean” y Love Yourself”, tema que compite en la categoría Mejor Canción.

“Work” de Rihanna también buscará el reconocimiento a la Grabación del año. El dúo estadounidense Twenty One Pilots se asoma como favorito en la misma categoría con Stressed Out” mientras que el rapero “Drake” competirá por ser el mejor álbum con “Views”.

David Bowie es otro de los que puede recibir un reconocimiento póstumo. El intérprete de “Let´s Dance” ya ganó un Grammy antes por el videoclip de “Jazzin’ for Blue Jean y ahora acumula cinco nominaciones por “Blackstar”. El álbum fue lanzado tres días antes de que el cantante falleciera y es uno de los favoritos para llevarse el premio al Mejor Disco Alternativo.

Diego Torres y Jesse Joy competirán por el Mejor disco latin pop con “Un besito más” y “Buena vida”. La mexicana Carla Morrison y su álbum “Amor Supremo” corre con ventaja para ganar el premio al Mejor disco latino de rock, urbano y música alternativa. La entrega de los Grammy se realizará en el Staples Center de Los Angeles mientras que el anfitrión será James Corden. La ceremonia se podrá ver por TNT a partir de las 22 horas.

Revisa aquí la lista completa de los nominados.