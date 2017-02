Los bochornos y curiosidades que dejaron los Grammy

Una nueva edición de los premios Grammy se realizó la noche de este domingo 12 de febrero en Los Angeles, EEUU. Una velada que alzó a Adele como la gran ganadora de la noche al llevarse el galardón en las tres categorías principales del evento por segunda vez. Su disco “25” se quedó con el reconocimiento a Mejor mejor álbum del año y mejor álbum vocal pop tradicional. Pero pese a ser la gran luminaria de la noche, su jornada no fue redonda al protagonizar uno de los papelones que se vieron en la 59 edición de los premios.

La cantante fue la elegida para interpretar un sentido homenaje al fallecido cantante George Michael. El tributo consistía en una desacelerada versión de “Fast Love” con una orquesta detrás. Pero al poco andar de la canción, Adele cometió un error en su presentación y decidió parar todo y comenzar de nuevo. Visiblemente emocionada, la voz de “Hello” pidió disculpas y partió todo de cero.





Otro de los momentos bajos de los premios Grammy fue protagonizado, indirectamente, por Metallica, grupo que unió fuerzas con Lady Gaga para interpretar “Moth into Flame”, tema de su más reciente disco “Hardwired… to Self-Destruct”. Al inicio de la canción, todo iba en orden hasta que la cámara enfocó a James Hetfield justo cuando le tocaba cantar. La boca del vocalista se movía pero no se escuchaba su voz. Un problema técnico que demoró en ser solucionado, empañando una de las presentaciones más esperada de la noche.







Pero la velada también tuvo momentos curiosos. Uno de ellos estuvo a cargo de Rihanna. La de Barbados fue una de las que más llamó la atención por su curioso accesorio: una pequeña petaca. “Creo que es hora de otro trago”, fue la frase que la cantante le dijo a su asistente y que la transmisión logró captar. Un momento que ya se ha masificado en redes sociales.





Otro que no pasó desapercibido fue Cee Lo Green. El cantante sorprendió con un extraño look que rápidamente fue tema en redes sociales. Su vestimenta dorada lo convirtió en candidato a meme del año.

El extraño look de CeeLo Green / AFP

CeeLo Green really came to the #GRAMMYs as an Oscar smh pic.twitter.com/IgskyL1Zhc — 14 Top 10s btw (@cheapthriIlss) February 13, 2017