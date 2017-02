Britney Spears le responde a Kate Perry con cita de la Biblia

Con una cita de la biblia. Así especulan los seguidores de Britney Spears que la cantante estadounidense le contestó a Kate Perry, luego de que la voz de “Fireworks” se burlara de ella durante una entrevista en la alfombra roja de los Grammy.

La situación sucedió cuando el presentador Ryan Seacrest conversó con Perry previo a la ceremonia de los premios. En la entrevista, el rostro de E! le preguntó por el tiempo que estuvo la cantante alejada de la música, a lo que ella responde que era “preocuparse por tu salud mental”. Acto seguido agrego: “Todavía no me he afeitado la cabeza”.

Una frase que es una alusión directa Spears. Por ello, los fanáticos de la intérprete de “Toxic” no dudaron en considera como una respuesta el mensaje de la cantante en su cuenta de Instagram.

Her mouth speaks from that which fills her heart ❤️ Luke 6:45 pic.twitter.com/L7YPi3Iirl — Britney Spears (@britneyspears) February 13, 2017

“De la abundancia del corazón habla la boca”, se puede leer en el mensaje que acompaña dos manos haciendo una forma de corazón con un atardecer de fondo. La cita de la Biblia es parte del versículo: “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno; y el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo; porque de la abundancia del corazón habla su boca”.

