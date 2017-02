Hugh Jackman se vuelve a opera por cáncer de piel

El cáncer a la piel no ha dado tregua al actor Hugh Jackman. Este martes, el actor publicó una nueva foto en Twitter e Instagram en la que sale con un vendaje sobre la nariz. La imagen revela que la estrella australiana está, nuevamente, en tratamiento para el carcinoma basocelular. La enfermedad es una de las formas más comunes de cáncer de piel, pero que es rara vez fatal.

La publicación es una advertencia de Jackman a las personas para que tomen conciencia del uso del protector solar como prevención. “Otro carcinoma de células basales. Gracias a los frecuentes chequeos corporales y a los médicos increíbles, todo está bien. Se ve peor con el vendaje que sin él. ¡Lo juro! #usabloqueadorsolar“, se puede leer en la imagen.

Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent checks & amazing doctors, all's well. Looks worse w the dressing on then off! WEARSUNSCREEN pic.twitter.com/IA7N6Ca3Oe

