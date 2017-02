“Imperfectas” historias de amor fuera de serie

En el marco de los festejos del Día del Amor, recordamos a cinco parejas de la pantalla chica que se han ganado el corazón de los fanáticos de las series de HBO con sus romances complejos, imperfectos y hasta casi imposibles.

El inesperado amor de Kalheesi, Madre de Dragons, en “Game of Thrones” : Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Khal Drogo (Jason Momoa)

HBO

Khal Drogo y Daenerys Targaryen se casan durante los primeros episodios de “Game of Thrones”, luego de que su hermano pactara el matrimonio con el guerrero a cambio de un ejército. Su vida de casada tiene un comienzo trágico: Daenerys pasa a ser parte de un pueblo sangriento que no comprende y se convierte en esposa de un hombre que la trata como una esclava. Pese al temor que siente por su esposo, pronto logra ganarse el respeto de Drogo. Cuando él cae herido de muerte, Daenerys lucha desesperadamente por salvarlo acudiendo a la magia de sangre. En ese proceso pierde su embarazo y se ve obligada a terminar ella misma con la vida de su marido.

La oscura fascinación de un amor entre hermanos en “Game of Thrones”: Cersei Lannister (Lena Headey) y Jaime Lannister (Nikolaj Coster Waldau)

HBO

Una de las historias amorosas que más polémica despierta en la audiencia de HBO es la relación incestuosa y secreta entre los hermanos gemelos Cersei y Jaime Lannister. De este vínculo nacen sus tres hijos, Joffrey, Myrcella y Tommen. La tormentosa relación entre los hermanos es cada vez más oscura a lo largo de las seis temporadas. Envenenan a Jon Arryn, intentan asesinar a Bran Stark e impulsan la ejecución de Ned Stark con tal de mantener oculto su romance. Separados en varias oportunidades desde el comienzo de la serie, el romance entre Cersei y Jaime continúa y es una de las historias que más fascinación ha generado entre los fanáticos de “Game of Thrones”.

El romance que siempre vuelve a nacer en “Westworld”: Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) y Teddy (James Marsden) en Westworld

HBO

Dolores y Teddy no son seres humanos, sino que ambos son creaciones del ambicioso proyecto de los científicos Robert Ford y su colega Arnold. Están programados para mantener una historia de amor que persiste y vuelve a nacer una y otra vez, a pesar de que los visitantes del parque los separen. Ignorantes de lo que sucede a su alrededor, ambos desarrollan un amor puro y bondadoso como pocas otras parejas. Su historia está cargada de separaciones trágicas, en muchas ocasiones provocadas por el Hombre de Negro, obsesionado con Dolores desde su juventud; pero también llena de dulces reencuentros.

Más allá de las diferencias en “El Negocio” : Magalí (Michelle Batista) y Zanini (Kauê Telloli)

HBO

Magalí es joven, sensual, inteligente y audaz. Junto a sus compañeras, Karin y Luna, revolucionaron el negocio de las acompañantes de lujo y se convirtieron en verdaderas mujeres empresarias. Durante este camino, ella conoce a Zanini, el nuevo abogado de su empresa, Oceano Azul. Él se enamora profundamente de ella y gracias a sus persistentes intentos logra conquistarla. Mientras la relación entre ellos la conduce hacia una vida de estabilidad y compromiso, la mujer lucha por conservar su libertad sin ataduras.

Amor y negocios sucios en “Los Sopranos”: Tony Soprano (James Gandolfini) y Carmela Soprano (Eddie Falco)

HBO

Carmela es la esposa del jefe de la mafia, Tony Soprano. Carmela es una madre amorosa y una esposa comprensiva, que si bien conoce perfectamente el negocio de su marido, elige mirar para otro lado mientras disfruta de ciertos placeres como las joyas o los automóviles de lujo. Por su parte, él confía lo suficientemente en ella para compartir algunos detalles de su trabajo mafioso que causa peleas, crisis, infidelidades e incluso una separación en el matrimonio, aunque también experimentan momentos de amor y ternura. A pesar de todo, la pareja resiste y se mantiene unida.