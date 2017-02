El milagro que vive Perla Ilich

un regalo del cielo llego ami vida después de 4 años del de que michelle llegara ami vida supe que era algo maravilloso y un amor inexplicable después de un tiempo de aver llegado mi princesa me enteré que no podría volver aser mama nunca más fue un dolor inexplicable agradeciéndole ala vida por michelle pero sufriendo mucho en silencio cada ves que veía a una mujer embarazada o ropa de guaguas o simplemente cuando mi hija me preguntaba cuándo tendría un hermano o hermanita igual como la tenían sus amigas sufriendo durante 4 años en silencio visite a muchos médicos siempre esperando siempre alguna respuesta positiva que jamás llegó sufriendo dolor orribles y llorando en silencio deje mi vida en las mando de dios con mucho respeto ala ciencia medica le pedí a dios que el aga mi camino y que el me de el deseo más anhelado que tenía en el corazón hoy comparto con ustedes esta alegría inmensa muchos dirán por qué lo estoy contando si aún es muy pronto les responderé por qué estoy feliz por qué jamás deje de confiar en dios por qué deje todo en sus manos y hoy soy una mujer plena y feliz que puede decir jamás perdí la fe y esto va para todas las mujeres que cada día sufren en silencio y cada mujer que a llorado como yo o que aún lo están intentando que no pierdan la fe por qué detrás de la ciencia médica está dios y el es que tiene preparado nuestro destino y el sabe lo que nos ase sufrir el me dio esta bendición y la comparto con todos usted que son mi gente linda y me an dado mucho cariño gracias mi gente bendiciones 😍😍😍😘😘😘👶🏻👶🏻👶🏻👏🙏🙏🙏

A post shared by perla ilich (@perla_nino_michi) on Feb 13, 2017 at 3:26pm PST