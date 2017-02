5 razones por las que tienes que ver “Jackie”

El próximo 26 de febrero se realizará la 89 versión de los Oscar. Este año no hay películas chilenas que compitan por un premio, pero “Jackie” de Pablo Larraín está nominada en tres categorías y por estas razones hay que ver la cinta que se estrena este jueves.

La mano del director

En “Jackie” nuevamente se nota la mano de Pablo Larraín. Éste vuelve a demostrar todo su talento a la hora de dirigir y entrega una cinta cargada de emoción, drama e intriga. Esta vez el espectador podrá apreciar un filme que combina lo mejor del director: diálogos desgarradores y un gran manejo de cámara que se ve en escenas como el asesinato de John F. Kennedy y su respectivo funeral.

El talento de Natalie Portman

Natalie Portman encarna perfectamente todo el drama que vivió la ex primera dama tras el asesinato y demuestra por qué está nominada al Oscar, un premio que ya se ganó con “El Cisne Negro”. “Jackie” c carga todo el peso en la actriz y ella, con una actuación memorable, se convierte en la piedra angular para mantener el drama y el hilo del filme. “Traté de ser lo más especifico con los otros actores en cuanto a los detalles, cuando Natalie obtuvo la idea no necesité empujarla demasiado”, confesó el director para IMDB.

Recreación de la época y música

La vestimenta es otra gran fortaleza y por eso la cinta está nominada al Oscar en Mejor diseño de vestuario. Jacqueline Kennedy fue un ícono de la moda y en la película se refleja por los vestidos que llevó a la Casa Blanca. Uno de ellos es el famoso traje rosa que la ex Primera Dama usó cuando asesinaron al presidente de Estados Unidos. El filme también destaca por su música y también compite por el Oscar en la categoría Mejor Banda Sonora.

El lado B de Jacqueline Kennedy

La cinta también permite ver el otro lado de Jacqueline Kennedy: una fumadora compulsiva, la relación con sus dos hijos y cómo vivió y tuvo que salir adelante tras la muerte de John F. Kennedy. “Jackie” también muestra la relación de la ex primera dama con su cuñado Bobby, Dios y cómo se encargó de organizar la decoración para la Casa Blanca.

Fue uno de los grandes hechos del siglo XX

“Jackie” también resulta atractiva por estar basada en uno de los grandes episodios del siglo XX. Se puede ver lo que pasó minutos después del atentado, el nombramiento de Lyndon B. Johnson a pocas horas del asesinato de Kennedy, el funeral del presidente asesinado y cómo Jacqueline Kennedy se enteró de la muerte del principal sospechoso: Lee Harvey Oswald.