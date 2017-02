Di Mondo llega a participar del Festival de Viña con llamativo cambio de look

Al igual que el año anterior, Di Mondo este 2017 será uno de los “rostros” más llamativos del Festival de Viña. La gala pasada irrumpió en la farándula local luego de desfilar por la alfombra roja con una máscara con miles de cristales, siendo a posterior invitado a muchos programas de la televisión chilena.

Por eso esta mañana reapareció en la tv local siendo parte del matinal “Bienvenidos”, donde llegó junto a su pareja, el diseñador Eric Javits, pero llamando la atención con su nuevo cambio de look.

“Vamos a pasar los dos por la alfombra roja. No puedo decir nada”, adelantó el socialicé que fue blanco de burlas y críticas a través de redes sociales por su cambio de imagen.

Acá te dejamos algunos comentarios y fotos de Di Mondo:

Me descoloca el pololi de Di Mondo... Tiene tanto botox que me paralizó el control remoto y no puedo ni cambiar de canal