Di Mondo: “No me alimento del bullying

El empresario y diseñador Eric Javits miraba atentamente cómo su pareja, Di Mondo, atendía a la prensa local en Canal 13, luego de que fuera confirmado como panelistas para el matinal “Bienvenidos” y “La movida del Festival”. Una escena que, de seguro, no estaba en su mente el 2006 cuando se conocieron en Nueva York. Diez años más tarde, Javits ve cómo el socialité chileno regresa a la región en la que pasó parte de su niñez, antes de que se fuera con su familia en busca del sueño americano, siendo parte de la mitología entorno al Festival de Viña del Mar. Un sitial que adquirió luego de sorprender a todos en la gala del año pasado al usar una máscara hecha con 8 mil cristales. “Yo creo que el año pasado marcó un hito que va a quedar en la historia de las galas”, recuerda Di Mondo.









Publicidad









¿Es la vida una pasarela?

Yo creo que eso es muy frívolo decirlo. Aunque se vea toda estas vestimentas, los looks, los diseñadores importantes, viajar y todo esto, para mi la vida tiene mucho más que solo eso. Es un medio artístico y de expresión, que también es muy válido. Pero mi vida tiene una disciplina muy rígida con la parte espiritual del ser humano.

¿Cómo vas decidiendo cuando es mucho o no?

Una de las cosas muy importantes es que yo no vivo mi vida para los demás. Con esa base, me da la posibilidad para poder jugar y experimentar. Antiguamente, mucha gente me decía, ‘cuál es tu estilo`. Yo sentía que era muy ecléctico pero no lo podía definir. Pero recientemente, si habría que definirlo es glamoroso excéntrico. Esa forma es la que yo me juego, porque cuando uno ve a la mayoría de la gente que se viste para gala es muy fome. No hay creatividad. Y eso es a nivel internacional. Yo he ido a unas de las galas más importantes del mundo y la gente es súper fome. Y tiene acceso a todo.

¿Qué hace atractivo tiene para ti el Festival de Viña del Mar?

Hay una relación muy cercana a mi familia. La segunda mitad de mi niñez fui criado a 20 o 30 minutos de Viña. Entonces, es una ciudad que es parte de mi historia.

¿Sientes que el chileno es chaquetero con las cosas que no entiende?

Sí y no. Si tú lo pones en un contexto internacional, la gente es chaquetera en todo el mundo. Y a veces puede ser muy agresivo. Todos cuando chicos nos han hecho bullying. Es parte de la vida.

Tú forma es eso, no dejarte echar para abajo por el bullying.

Exactamente. Desde el parámetro de que yo no me visto para los demás, sea bueno o malo, no me alimento de eso.

¿Qué tiene de atractivo ser parte de dos programas de televisión en un solo canal?

Lo que pasa es que, efectivamente, el año pasado fui a todos los programas. Fue muy entretenido. Recibí hartas ofertas, pero en el conjunto de estar en los dos programas me parecía muy atractivo. Yo tengo la energía para mucha actividad.

¿Te gustaría proyectar una carrera televisiva?

La verdad, lo veo muy difícil. Mi vida y mi proyección está allá.

¿En que debería preocuparse la gente que va a una gala?

Lo más importante es que el traje, el vestido o la tenida que sea, tiene que calzar en el cuerpo. Eso es fundamental. Uno puede tener una tenida espectacular, pero si no te queda a tu medida destroza el look.