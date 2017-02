Fin de “SQP”: legado y errores visto por sus animadores históricos

“Iba a un restaurante y si había un par de famosos o conocidos se escapaban y escondían. Como si tuviera un virus en la piel. Hasta me quitaban el saludo”. La anécdota es de Jennifer Warner, la actual conductora de “Intrusos” de La Red, quien vivía en carne propia los efectos de un programa que cambió la forma de ver la industria del entretenimiento en Chile. “Sálvese quien pueda (SQP), espacio creado por Rodrigo Danús y conducido por la animadora, llegó un lunes 23 de julio de 2001 a la pantalla nacional y que por 15 años destapó romances, rencillas y “tongos” de las celebridades (y la no tanto) de la televisión. Hoy, muchos acusan un desgaste del formato y que la farándula está en plena retirada, pero el hecho irrefutable es que “SQP” abrió un camino que muchos quisieron transitar y que hoy, solo el espacio que conduce Warner ha sabido mantener. No solo acercó a la celebridades y las humanizó, sin que recuperó un espacio de conversación en un horario que estaba abandonado: el medio día.

“Era un horario muerto y ahí el equipo fue muy visionario para ver que se podía abrir para la dueña de casa y ese es mi público fiel, por el que yo vibro”, cuenta Warner. La periodista estuvo por 6 años a la cabeza del programa de Chilevisión, luchando constantemente “contra estigmas y estereotipos”. Por ello, no esconde su pena tras la confirmación del fin del programa este viernes 17 de febrero. “Se acaba un proyecto que deja gente sin trabajo, un equipo entero que le puso empeño durante mucho tiempo y es duro para mí, que llevo 22 años en la tele, ver cómo está la industria”, dice.









“A mí todavía la gente me dice ‘oiga, yo lo veo en SQP’. Y les tengo que explicar que me fui en 2009, pero estoy tan marcado que la gente todavía cree que me ve ahí”, comenta Cristián “Chico” Pérez. El actual conductor de “Así Somos”, quien reemplazó a Warner en 2006, afirma: “Se están equivocando rotundamente al pensar que la farándula se murió o no tiene nada que hacer. Es cosa de ver los matinales y la televisión extranjera, todos tienen farándula, así que no veo por qué funciona en todo el mundo y en Chile no. Qué nos hace distintos”.

“Es una marca muy potente que debería seguir por mucho tiempo y creo que se lo están farreando”, concuerda Juan Pablo Queraltó. A pesar de este sentimiento, el panelista de “Bienvenidos” hace un análisis del por qué el programa llega su fin. “Quizás algo le falta, otro animador, otros panelistas, o quizás ya no hay empatía con las personas que están ahí, ya que no queda ninguno de los estandartes del programa”, asegura. Cristián Pérez agrega: “Antes nos reintentábamos, añadíamos secciones, traíamos nuevos panelistas y cada vez que podíamos le dábamos una vuelta de tuerca”.

Desde la próxima semana, “Intrusos” correrá solo una carrera que llegó a tener cinco competidores en 2009. Por qué el programa de La Red ha sido el sobreviviente de este formato, Warner responde: “A nivel digital, ‘Intrusos’ corre a ganador con un programa de muchísimo más impacto del que tiene en la TV abierta. Cibernéticamente nos consumen, participan con nosotros e incorporamos ciertos elementos para leer a las audiencias y estar así siempre jugando y riendo”.