Actriz de "Harry Potter" se desnudó para Playboy

La actriz británica Scarlett Byrne, recordada por su papel de Pansy Parkinson en la saga cinematográfica “Harry Potter”, decidió posar desnuda para la próxima edición de la revista Playboy. Así lo reveló en su cuenta de Instagram.

“Estoy muy orgullosa de ser parte de la edición de marzo-bril de Playboy. Escribí un ensayo que acompañará la sesión titulada ‘La Mística Feminista””, dijo la artista de 26 años de edad.

Como se recuerda, Copper Hefner –director creativo de la revista Playboy, hijo del magnate Hugh Hefner y novio de Byrne– reveló el martes que la referida publicación volvería a mostrar mujeres desnudas.

“Seré el primero en admitir que la forma en que la revista retrataba la desnudez estaba pasada de moda, pero eliminarla por completo fue un error”, señaló en su cuenta de Twitter.

Proud to be a part of the March/April issue of Playboy. Thank you to @Playboy & @Cooperhefner for such a unique opportunity. #NakedIsNormal pic.twitter.com/kfwKy29QPq

— Scarlett Byrne (@ScarleyByrne) February 13, 2017