Virginia Reginato y Viña 2017: “Es un festival completo, para todos los gustos”

“Está todo listo y dispuesto para empezar este evento tan importante para nosotros”, dice entusiasta Virginia Reginato, alcaldesa de Viña del Mar, en entrevista con Publimetro desde la Ciudad Jardín. Y es que la versión número 58 del certamen ya entró en tierra derecha ad portas de la realización de la tradicional gala, evento que este año tendrá un sentido más solidario a raíz de los incendios forestales que afectaron al centro y sur de nuestro país.

“Hemos trabajado de la mano de Chilevisión para tener lugares donde se puedan hacer aportes, ya sea en dinero o alimento”, señala Reginato, agregando que “la idea es que todos cooperen, porque hay algunos que no lo han hecho”.

Respecto al mismo tema, aclara que pese a los comentarios que circularon durante los días de la tragedia, tanto el Festival como la fiesta de esta noche no podían ser suspendidos, ya que hace al menos seis meses se pagaron gran parte de los dineros fijados en los contratos con los artistas. “Si pudiésemos haber convertido este festival en dinero al suspender la gala, lo habríamos hecho, pero no se podía”, destaca.

Respecto al certamen musical, que tendrá como grandes estrellas a Los Fabulosos Cadillacs, J Balvin, Maluma y Mon Laferte, la llamada “Tía Coty” asegura estar con las pilas puestas para “disfrutar cada noche en la Quinta Vergara”, ya que asegura que junto a Chilevisión se ha construido “un festival completo, con artistas para todos los gustos”, aunque este es otro año donde no puede cumplir el deseo de traer a una artista que pese a haber “nacido” en Viña se ha vuelto tremendamente esquiva.

“Parece que ya no quiere venir la Shakira”, comenta ya sin esperanzas, agregando que a falta de la colombiana “a mí me encanta la música y disfruto con todos los artistas. Por eso los voy a ver con mucho respeto, y me gusta escucharlos y conocerlos”.

Finalmente, tras las exitosas versiones de Olmué y Talca, la alcaldesa valora que se realicen más y mejores certámenes en distintas zonas de nuestro país. “Me encanta que en varios lugares se hagan festivales. Yo creo que la música nos hace bien a todos y aquí los festivales no compiten, porque a cada lugar van artistas diferentes y la gente participa y disfruta de la mejor manera”, sentencia.