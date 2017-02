Ed Sheeran lanza nueva canción que es éxito en Youtube

Ed Sheeran lo anunció durante toda la semana y finalmente lo hizo. El cantante subió a Youtube el tema “How Do You Feel (Paean)”, canción que a un día de publicarse, ya supera las siete millones de visitas.

“‘How Would You Feel (Paean)’ sale mañana a medianoche en cualquier parte del mundo que tú estés”, escribió el artista en Twitter. La canción es una oda para todos los amantes y corresponde a “Divide”, tercer disco del británico que ya cuenta con los singles “Castle on The Hill” y “Shape of You”. El álbum será lanzado el próximo 3 de marzo.

El músico ya agendó dos conciertos consecutivos en Chile. Las presentaciones serán el 15 y 16 de mayo en el Movistar Arena. Esta será la segunda visita del británico quien ya estuvo en Santiago el 2015.