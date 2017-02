“Una Mujer Fantástica” gana el Oso de Plata en la Berlinale

“Una Mujer Fantástica” suma nuevos triunfos en la Berlinale. Primero obtuvo el premio a Mejor Largometraje en categorías de temáticas LGBT y este sábado la cinta se llevó el Oso de Plata al Mejor Guión.

Los guionistas de la película fueron Sebastián Lelio y Gonzalo Maza quien ya trabajó con el director antes: ambos escribieron “Gloria”, filme que el 2013 se llevó el Oso de Plata en la categoría Mejor Actriz. Este año el Oso de Oro se lo llevó “On Body and Soul”, del director húngaro Ildikó Enyedi.

“Una mujer fantástica” cuenta la historia de una mujer transexual (Daniela Vega) que tiene una relación con un hombre dos décadas mayor (Francisco Reyes). Pero tras la muerte de éste, la protagonista deberá enfrentar la discriminación por parte de la familia del fallecido.

The happy team of UNA MUJER FANTÁSTICA, winner of Silver Bear for Best Screenplay: #SebastiánLelio, #GonzaloMaza, #DanielaVega pic.twitter.com/otH2ajq3Sd

— Berlinale (@berlinale) 18 de febrero de 2017