Rafael Araneda y la otra cara del Festival de Viña

“Nada es de memoria”, asegura Rafael Araneda. El animador está en franca cuenta regresiva del que será su séptimo Festival de Viña del Mar, ajustando engranajes para que todo funcione como debe. Y pese a los años que lleva como anfitrión del evento más importante del entretenimiento en Chile, trata de que a la hora de realizar todas las actividades satélites que tiene este espectáculo de seis días, todo siga siendo lo más natural posible. “Si no le pones cariño, se empieza a mecanizar. Y al ponerle cariño te genera ansiedades”, explica, destacando que esa es su fórmula para no caer en la rutina.

Es que en tiempos de Festival, Araneda hace de todo. Desde las pautas más ciudadanas hasta volver a ser un reportero de terreno. “Yo me siento muy bien en este tipo de actividades. Las disfruto mucho. Incluso he hecho de notero. Hago notas y hasta despachos. No le hago asco a la interacción con las personas”, cuenta el animador.

Pero no siempre es fácil. Con los años, el rostro de Chilevisión ha percibido que la cantidad de requerimientos que implica ser uno de los dueños de casas del certamen musical han ido en constante aumento. “Estábamos conversando con la Carola (de Moras), el poder tener más horas libres en el día. La producción nos pide cosas, los programas también… y la gente de afuera. Cada vez son más medios, por lo que cada años son múltiples las solicitudes. Entonces uno dice, ‘cómo lo hacemos’. Coordinar eso muy difícil. Y siempre queda alguien sentido en el camino”, cuenta a Publimetro durante una breve pausa de una grabación de material para el área comercial.

Sobre las críticas que apuntan a la debilidad del cartel de esta edición del Festival de Viña, Rafael Araneda saca datos duros y su experiencia conociendo al público de la Quinta Vergara para salir en defensa de su fiesta. “La venta indica lo contrario. Hay más boletos vendido a la fecha que el año pasado. Eso es un buen indicativo. Y los días que hay menos tickets vendidos, corresponde un poco a una generación que no utiliza las páginas web para comprar. El tipo de personas que va la tienda o compra el mismo día. No es explosivo”, remata.

Araneda y De Moras tendrán hoy la misión de dar el “vamos” a la primera de las seis noches de fiesta en la Ciudad Jardín, una jornada que estará marcada por la presencia argentina gracias a los shows de Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes.