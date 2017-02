"Chiqui" Aguayo y el Festival: “Hubo un ninguneo a las mujeres durante doce años"

Daniela “Chiqui” Aguayo se presentará este martes 21 en el escenario de la Quinta Vergara. De cara a su show, la humorista confiesa que esta más preparada para los aplausos que las pifias y valoró que la organización considere incluir a las mujeres dentro de la parrilla del certamen.

“Hubo un ninguneo a las mujeres durante doce años. Hay una poca profundización de lo que están haciendo las mujeres y las comediantes. El humor es machista y se recepciona de esa manera. Se dice mucho ‘mira para ser mujer es bien simpática’ se nos tiene que exigir desde una igualdad”, afirmó.

Por eso la comediante también pidió que se incluyeran más rutinas de mujeres en las próximas ediciones porque hay mucho talento por descubrir: “Podría dar cinco nombres que podrían estar en el festival, la TV y los medios se tienen que abrir a eso”.

Pero la ex chica del “Club de la comedia” también adelantó que su rutina no corresponderá a un estereotipo femenino: “Está pensada para la gente que va ese día, pero si va a haber una mirada particular de ciertas cosas”

Sobre el lenguaje que usará arriba de la Quinta, asegura que tratará de ser lo más honesta y natural posible, por eso no descarta que se le escapen los garabatos: “ A las mujeres se nos acepta menos y yo soy buena para decir chuchadas. Pero no siento que sea relevante, los chilenos hablamos con eso y es difícil arrancarse de ese lenguaje”.

Aguayo dijo tener a Gloria Benavides y Natalia Cuevas como referentes del humor y también habló sobre “Minas al poder”, espacio de CHV donde ella participaba y que en un comienzo fue sacado de pantalla. “Cómo no se iban a enojar que hubieran siete mujeres que hicieran un programa”, sentenció.