Juan Pablo López: El desconocido comediante que debuta en los grandes escenarios en Viña 2017

Con 41 años de edad, Juan Pablo López debutará en los grandes escenarios cuando esta noche, luego de Los Fabulosos Cadillacs, se suba al escenario de la Quinta Vergara para lograr la difícil misión de hacer reír al público.

Lleva tan sólo tres años trabajando en el stand up, cuando se decidió a cambiar la rutinaria vida de trabajar en el banco por la pasión y virtud de hacer reír.

Hace 7 años comenzó a trabajar como cuentacuentos para adultos, lo que le ayudó a descubrir una habilidad para las artes escénicas que el comediante tenía escondida. Escribía estos relatos y al narrarlos les incluía algunos chistes que causaban buena aceptación entre los oyentes. De ahí que decidió en 2013 lanzarse en esta aventura del stand up.

“Uno permanentemente busca la felicidad, el estar bien, desconectarse un poco de la pega habitual”, comenta al respecto el comediante en entrevista con Publimetro, asegurando que, pese a ser una de las sorpresas de este año, para él no fue así, ya que “trabajé para esto, para ser mejor siempre”.

Por eso dice sentirse tranquilo de cara a este nuevo desafío que ve más como una oportunidad para que aquellos que no lo conocen, lo descubran a través del festival.

“Mi sueño siempre fue que mis funciones cada vez se llenaran más, y ahora voy a tener la posibilidad de que mi trabajo lo conozcan más de 15 mil personas en la Quinta Vergara y los otros cientos que lo ven a través de la televisión”, comenta, añadiendo que “ mi trabajo será generar público”, ya que “hoy en día el sufrimiento permanente que tenemos es la preocupación por la cantidad de gente que va a llegar a tu espectáculo, porque de repente son 5, 10 personas”

Sin embargo López ya estuvo en el denominado “festival de los festivales” en 2015, pero tras el escenario. Aquella vez acompañó a León Murillo como su “muela”, la persona que está atenta ante cualquier olvido del comediante respecto a la rutina, transformándose en una gran experiencia que lo ayuda de cara al desafío de esta noche.

“Haber estado en el proceso de León Murillo, participar en las grabaciones, promociones, conferencias, me sirvió mucho. Trabajamos mucho juntos, él estará en la “oreja”, devolviéndome la mano en ese sentido”, señala Juan Pablo.

Y es que los inicios de López en la comedia están enlazados directamente con Murillo y Jorge Alís, pues fue alumno de ellos en El Cachafaz, espacio que es un teatro café concert. Así, comenzó yendo a los viernes “sin censura” del Mentiras Verdaderas de La Red y entrando de a poco pero con paso firme en el stand up.

“Ellos a veces me pedían que los cubriera en El Cachafaz, lo que era un desafío permanente, porque ese público es exigente y debía comportarme a la altura”, señala.

Por eso, pese a sus cortos tres años en este trabajo, Juan Pablo López dice haber trabajado mucho para llegar al festival de la Quinta Región de nuestro país, donde presentará un libreto “ad hoc” para la ocasión, con temas contingentes “y sobre todo tranversales”.

“La estructura (del libreto) ya la tenía, entonces básicamente le fui colocando para potenciar más el libreto”, asegura, confesando que los nervios son inevitables.

“Como que en esta pega del humor el fracaso está permanente. No es que ocurra siempre, pero se corre siempre el riesgo de estar en esta línea. El stand up es un humor más de desarrollo, no es el chiste rápido y es como una propuesta que uno hace desde sus distintos puntos de vista, entonces no siempre puede coincidir con el del frente”.

Por ese lado, agradece a la organización del Festival de Viña que le haya impuesto el primer día del evento para subirse al escenario en el que también estarán hoy Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes.

“Lo bueno que hizo el festival es que se preocupó que cada estilo de comediante tenga un público adecuado, entonces eso habla de que no quieren que nos vaya mal, sino que te cuidan en ese sentido”, sentencia.