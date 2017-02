Festival de Viña: “Checho" Hirane vuelve a responderle a Juan Pablo López

Sergio “Checho” Hirane le respondió otra vez a Juan Pablo López. El locutor de Radio Agricultura habló con “La Mañana” de CHV y volvió a hablar sobre la rutina del humorista en Viña y dijo que hay que tener más cuidado con las instituciones.

“No me molestó para nada. Pero te digo que hay que tener cuidado con las instituciones, en los primeros lugares están las Fuerzas Armadas y Carabineros, afirmó Hirane y agregó: “Si se quería burlar del ejercito que bueno que lo hizo conmigo porque no soy un funcionario activo, estoy en la reserva. Que me ponga a mí me parece gracioso”.

El ex presentador de televisión dijo que no es partidario de censurar, pero llamó a estar atento cuando se habla de las personas. “Te puedes meter en muchas cosas, como la colusión. Pero denostar a una persona bajo el escudo del humor hay que tener cuidado”, dijo el ex rostro de televisión y agregó: “Supongamos que Kramer agarra a un político y lo estigmatiza de ladrón. Perfectamente puede liquidarle la carrera”.

Hirane también afirmó no compartir el lenguaje utilizado por Juan Pablo López quien utilizó el garabato sin un sentido y, según el locutor, eso es un recurso facilista.