Juan Pablo López tras su éxito en Viña 2017: “Me gustaría llenar los teatros y bares con mi show”

“No me esperaba que cuando me presentaran, el público me recibiera con aplausos”, dice Juan Pablo López en conferencia de prensa tras su presentación en el escenario de la Quinta Vergara. Y es que aquel momento fue clave para que el comediante se relajara y pudiera entregar su trabajo en la primera noche del Festival de Viña del Mar y llevarse las dos gaviotas.

“Desde ese punto se generó una confianza en mí, que pude hacer mis primeras líneas bien suelto y con mucha energía”, confesó.

Con una rutina contingente que mezclaba con su experiencia como trabajador de un banco por 16 años, el hombre de 41 años enganchó de inmediato con el público que no tarde en reír de buena gana con él.

“El tema más fuerte que escogí fue las Fuerzas Armadas, por todo el robo de dinero y lo que se ha descubierto. Yo hablo con conocimiento de causa, hice el servicio militar, sé cómo son las cosas adentro, el tema de la discriminación, el clasismo y las desigualdades, es muy potente”, dijo López en la conferencia, continuando con la crítica social que mostró en la Quinta Vergara.

Dentro de este guión, también había espacio para un personaje reconocido de nuestro país, “Checho” Hirane, quien lejos de molestarse con su colega comediante, le respondió de manera amable a través de redes sociales.

Me rie harto y me sorprendió con su novedosa rutina J.Pablo Lopez. Ahora q me mande un bono x que me agarró pa la palanca la mitad del show — Sergio Hirane (@chechohirane) February 21, 2017

“Fue una respuesta bien inteligente, así hay que tomarse las cosas con el humor, así que me parece excelente y no le voy a enviar el bono”, expresó entre risas el ingeniero de profesión que además confeso que el jefe Phillips existe, al igual que el “Chico” García y otros personajes de su antigua actividad.

“La persona que vende quesos, el que vende películas piratas, todas estas personas que tienen que vender cosas para hacerse unas ‘moneditas’ extras, ya que sueldo no alcanza para nada, existen en todas partes”, señaló.

Es importante recordar que Juan Pablo López hace 7 años empezó en un taller de cuentacuentos, luego se decidió a hacer un curso con León Murillo en El Cachafaz y en 2015 fue la “muela” del mencionado comediante en el escenario de la Quinta Vergara, experiencias que le sirvieron, sin duda, la noche de este lunes.

Así se veía la pareja de animadores en la primera noche festivalera/ Syvio García

“De seguro hoy mis colegas “standaperos” estaban todos pegados en la tele y, pese a que no me considero para nada un referente, creo que le sirve a algunos que realizamos este trabajo para poder llegar alguna vez al festival de viña. Si yo pude siendo un ingeniero, que llevo poco tiempo en esto y un completo desconocido, con mayor razón muchos tienen posibilidades”, comentó en la conferencia de prensa post presentación en la Quinta Vergara.

Además, proyectó sus deseos a futuro mencionando que “me gustaría llenar los teatros, los bares, ya que para mí esto es una ventana que me permite generar audiencia en mis shows”.