Ja Ja Calderón de cara al Festival: "Uno puede pasar por fome pero no por grosero"

Ja Ja Calderón no quiere la gaviota. De cara a su presentación en el Festival el humorista confiesa que hoy la famosa estatuilla no está supeditada al éxito y por eso prefiere llevarse la antorcha de plata, un premio que le recuerda décadas anteriores donde conseguir un trofeo realmente costaba.

“Prefiero quedarme con la sensación de que no me prostituí en el afán de buscar el aplauso”, afirma el humorista. Éste prefiere que las críticas se centren en los detalles de su rutina en vez de que se hablé si fracasó por no llevarse los trofeos. Por eso pone como ejemplo la presentación de Pedro Ruminot en 2016 donde se cuestionó el éxito de su show porque consiguió la gaviota de oro.

El comediante que brilló en programas como “Noche de ronda”, “De pe a pa” y “Venga Conmigo” sostiene que hoy los tiempos son diferentes. Prefiere no hablar mal de sus colegas humoristas pero sostiene que las nuevas generaciones usan un lenguaje diferente: “El humor sin censura está relacionado de la cintura para abajo, uno puede pasar por fome pero no por grosero”.

José Luis Calderón adelanta que, en su presentación, hablará de las cosas cotidianas como la contingencia nacional, pero también le preocupa la hipersensibilidad de la gente. “Me preocupa que en el día de mañana cuando la clase política sea una minoría no se de que voy a hablar”, agrega Ja Ja y se defiende: “No podemos ser mas papistas que el propio papa”.

El humorista cree que la aceptación del humor pasa por la forma de cómo éste se plantea en el escenario y sostiene que la gente tiene que tener una disponibilidad para reírse de todo.

Calderón también adelanta que buscará la interacción con el público y dejará de lado la imitación porque le quita ritmo a la rutina. Para Ja Ja Calderón el único que hace bien eso es Stefan Kramer: “Él irrumpe como el Alexis Sánchez, se distanció mucho del resto”, remata.