Olivia Newton-John sale a conquistar al monstruo en una noche veraniega

Olivia Newton-John esta de vuelta en Chile tras su paso en 2010 y 2016. Aunque nunca se fue. Desde el estreno de “Grease”, en 1978, la australiana pasó a formar parte de la memoria colectiva de los cinéfilos con el personaje de Sandy, la chica que sufre de amor por Danny Zuko, papel encarnado por John Travolta.

De cara a su debut en el Festival de Viña el salón Bombal del Hotel Sheraton Miramar está plagado de periodistas que esperan por el ingreso de la cantante. Una voz hace la introducción y de fondo suena la música “Summer Nights” mientras que Olivia Newton-John entra moviendo los brazos y se sienta sonriente para las cámaras.

La artista es la encargada de abrir hoy la noche anglo donde presentará el mismo show que realizó en Las Vegas “Summer Nights”, nombre que hace alusión a la famosa canción de “Grease” y que también cuenta con éxitos que no pertenecen a la cinta como “Xanadu” y “Physical”. Pero la mayoría de las preguntas van enfocadas a la película que Newton-John protagonizó junto a John Travolta. “ Ha sido asombrosa durante todos estos años. Todas las generaciones la conocen. Nunca creí que fuera tan popular tantos años después. Ha sido fantástico porque ayudó mucho en mi carrera”, contesta la cantante quien, para el aniversario 40 del filme –en 2018–, no descarta un posible reencuentro con el resto del elenco. Incluso confiesa que el pasado 18 de febrero le envió un mensaje de cumpleaños a John Travolta. “Siempre seremos amigos”, agrega.

Sobre el show, Olivia Newton-John adelanta que lo único que cambiará es el escenario porque el de Las Vegas era más pequeño. “Esta vez es más grande y será más divertido”, afirma. La intérprete de “Magic” reconoce que no tenía mucho conocimiento sobre el Festival de Viña y tampoco sabía que significaba la gaviota. Pero confiesa que está sorprendida con la magnitud del certamen: “Uno de mis cantantes me contó que había estado acá hace 20 años y que el festival ha crecido mucho. No me imaginé que sería tan grande, tan masivo esperaba sentarme hoy frente a 10 personas”.

La cantante también reconoce disfrutó de la primera noche y recuerda al público que asistió en su anterior visita. “La audiencia es fantástica uno de mis conciertos favoritos fue el que hice en Santiago es un público muy entusiasta”, afirma.

Otra de las canciones que se desprenden del show :“You’re the one the One That I Want”, “We Go Together” y “Look at Me, I`m Sandra Dee”. Éxitos que aún hacen eco en el público y que impresiona a la actriz cuando ve que, para fiestas como Halloween, todavía hay gente que se disfraza de Sandy, el mítico personaje que le cantó al amor y las noches de verano.