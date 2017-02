Peter Cetera y su arribo al Festival: “No tenía idea la enormidad de este show"

“Me gustaría haber perdido diez kilos”, dice entre bromas Peter Cetera. En su arribo a Viña del Mar el estadounidense confiesa estar muy ansioso por subirse a la Quinta Vergara y cantar lo mejor de su repertorio romántico.

“No tenía idea la enormidad de este show”, afirma el cantante quien se siente a gusto en la Ciudad Jardín por el cálido recibimiento que le han entregado y valora la producción del certamen viñamarino. “Hace tiempo compuse una canción con un amigo chileno quien me dijo que tenía que estar en aquí”, agrega.

El ex bajista de Chicago también confiesa que ha tratado de dormir lo más posible para dar una buena presentación. “Será una noche entretenida. Estaré muy tarde y tendrán que despertarme“. Sobre el show afirma que no variará mucho el repertorio porque siente que funciona y no pretende hacer mayores cambios en el repertorio.

También descarta tener grandes invitados, pero cómo ha vivido de cerca los días del festival bromea con que invitará a Maluma y se sacará una foto con el colombiano. “Le dije a mi hija sobre él, le mostré una foto”,bromea.

Uno de los temas que se esperan del show es “Glory of Love” canción que pertenece al soundtrack de “Karate Kid II” y que en un principio fue compuesta para “Ricky IV”. “Por alguna razón no pudimos llegar a acuerdo. Dos semanas después la gente de “Karate Kid” me dijo que estaba interesada y se llegó a un acuerdo. Ese tema capturó mucho éxito en la gente de Sudamérica” afirma el ex bajista.