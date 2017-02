Los comentarios positivos y negativos de la segunda jornada del Festival

La segunda noche del Festival de Viña del Mar estuvo cargada de romanticismo gracias a las presentaciones de Sin Bandera y Camila, además el humor se hizo presente con la rutina de la comediante Daniela “Chiqui” Aguayo. Las principales reacciones se produjeron en Twitter, donde las personas dejaron ver sus comentarios sobre los artistas.

Sin Bandera

Camila

Daniela “Chiqui” Aguayo

#Viña2017@chiqui aguayo no me saco ni una mueca de risa,me gustan los garabatos pero usados en forma graciosa, no còmo recurso barato.

— rosario alexa (@rosarioalexa) 22 de febrero de 2017