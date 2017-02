Américo y su tercera vez en el Festival de Viña del Mar: “No dependo de los premios”

Américo regresa por tercera vez a la Quinta Vergara. Tras su polémica última visita en 2011, donde culpó a Rafael Araneda de cortar el show antes de tiempo, el cantante aseguró que no iba a volver más al Festival. Pero el ariqueño se toma con humor el episodio y afirma que todo quedó atrás.

“Mañana me voy a abrazar fuertemente con Rafael Araneda, para que se entienda que me siento muy feliz por la oportunidad”, afirma el cantante quien también confiesa que esta vez no se molestará si no recibe una gaviota: “No dependo de los premios, mi gran premio es poder estar aquí siendo representante de los artistas chilenos “.

Para esta edición el cantante adelanta que presentará sus mejores éxitos junto a su nuevo trabajo “Américo”, álbum que cuenta con el apoyo de la disquera Sony y donde se desprende “La Duda”.

El show, según el artista, va a pegar totalmente en lo musical con sonidos más frescos. “Me voy a atrever a hacer cosas que no había hecho antes. Me he involucrado totalmente en la producción. Estoy rezando para que Maluma entregue sus éxitos lo más rápido posible”, afirma entre risas.

El cantante de “Hoy te vas” también confiesa que se ha preparado mental y físicamente para volver en gloria y majestad: “Han sido dos experiencias anteriores llenas de todo. Queremos registrar todo lo que pase en el corazón y la mente”. Pero a pesar del buen momento que atraviesa Américo no cree que esté en el tope de su carrera. “La música me va sorprendiendo y el seguir trabajando me hizo ver que siempre hay cosas nuevas por vivir”.