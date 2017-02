Carlos “Mono” Sánchez demostró que se puede hacer reír con humor blanco en Viña 2017

Igual que pasó la noche anterior con Chiqui Aguayo, eterna fue la caminata en vivo de Carlos “Mono” Sánchez hacia el escenario de la Quinta Vergara mientras Isabel Pantoja hablaba de su show en el backstage del festival.

De hecho, esta era la segunda vez que el humorista salía de su camarín, ya que minutos antes había sido mostrado. Por eso no extrañaba que se le viera un poco cansado, nervioso y hasta con otra corbata.

La misión no era fácil, debía conquistar al público luego de la impresionante actuación de Isabel Pantoja, quien no sólo entregó sus éxitos y homenajeó a Juan Gabriel, sino que también se llevó la Gaviota de Platino debido a su gran trayectoria.

“Vengo de un país que está en el norte cerca de la costa: Antofagasta”, fue el primer chiste del colombiano, logrando algunas risas y el tibio aplauso de los asistentes.

“Ser valiente es llegara la casa a las 5 de la mañana y que te esté esperando con una escoba en la mano y decirle ‘¿vas a barrer o volar?’, dijo al rato después y, desde ahí, el público se entregó al humor familiar de Carlos “Mono” Sánchez.

Y es que la comedia sin garabatos, familiar,con modismos chilenos y universal, fue la tónica de su rutina. Por eso aprovechó la ocasión de reprochar el humor que hemos visto sobre el escenario de la Quinta Vergara, tal como la criticada rutina de anoche de la chilena Chiqui Aguayo.

“No voy a ser grosero, porque no me gusta. No me gusta vulgarizar un escenario”, aseguró.

En redes sociales también alabaron la presentación del artista.

#Viña2017. Genial Carlos Sánchez !!!!….. Desde que está en el ecenario no he parado de reír 🤗🤗 — Paz Campos (@03campos) February 23, 2017

Me he reído bastante con el Mono Sánchez… No a carcajadas nivel dolor de guata, pero me he reído #viña2017 — Ana Cifuentes (@anabelen_cs) February 23, 2017

Oiga #MonoSanchez , "si necesitas reguetón dale" es de J Balvin, no de Maluma 😂🙊 #vina2017 — Clau (@_olisu) February 23, 2017