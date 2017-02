Lali Espósito responde a los elogios de Isabel Pantoja en el Festival de Viña

Lali Espósito vivió una particular anécdota durante la presentación de Isabel Pantoja en el Festival de Viña del Mar. La tonadillera elogió a la actriz argentina por su papel en la teleserie “Esperanza Mia”.

“Pues yo he sido, y soy, una gran admiradora tuya. A ti te respeto, y me vi la novela completa y me encantó el final. Por ti es la primera vez que termino una novela en mucho tiempo, un aplauso para ella para todos tus compañeros, que están intentando escuchar, les guste o no, están intentando escuchar”, dijo la sevillana quien minutos antes se molestó con miembros del jurado internacional por haber hablado durante la presentación.

Por eso hoy la cantante argentina fue invitada al programa “La Mañana” de CHV donde respondió a los elogios de la española:”No entendí nada de lo que pasó después. Es muy raro que Isabel antoja vea tu serie. Fue muy surreal”, afirmó.

También confesó que toda su familia ha sido seguidora de la música de Isabel Pantoja y por eso estuvo atenta durante toda la presentación.