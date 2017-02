Rocío Marengo llegó vestida de "Sandy" para show de Olivia Newton-John

Se preparó toda la tarde. Accesorios, vestuario y hasta peinado le hicieron a Rocío Marengo para que se pareciera lo más posible a Olivia Newton – John.

Y es que la modelo e integrante de CHV llamó la atención de inmediato cuando en primera fila lucía tal cual a “Sandy” de “Grease”, popular película que la intérprete de “You’re The One That I Want” protagonizó.

¡Quedó parecida? Te invitamos a comprobarlo a continuación: