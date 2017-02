Por qué ver a Peter Cetera hoy en el Festival de Viña

Fue el último confirmado para la versión 58 del Festival. El cantante estadounidense Peter Cetera se unió a Olivia Newton John para conformar la llamada “noche anglo” de este año; una jornada que viene con una vara bien alta, luego de que en 2016 Lionel Richie y Rick Astley se alzaran como uno de los puntos altos que dejó el evento ese año, y que este 2017 no ha logrado cautivar del todo al público. Es más, la del jueves es la noche menos vendida del certamen.

Pese a ello, la ex voz de Chicago es una de las figuras más importantes que llegan a la Quinta Vergara. Su tardía confirmación (fue anunciado cerca de 20 días antes de comenzar el certamen) ha dado poco tiempo para que los medios se detengan en la figura de uno de los vocalistas y compositores más exitosos que las grandes bandas orquestadas o “american rock band” de Estados Unidos ha entregado.

Nacido en Chicago el año 1944, el también bajista lleva casi cinco décadas haciendo música, destacando por ser durante un largo tiempo la voz del legendario grupo Chicago. Fue en esta banda cuando logró destacar como compositor con su primera canción “Where do we go from here?”, último tema del segundo álbum de la banda en 1970.

De ahi en más, Cetera fue acumulando hits. “Wishing you were here” (1974), “Baby, what a big surprise” (1977) y por sobretodo, “If you leave me now” (1976) hicieron que se consolidara como no de los compositores más importantes de Chicago.

En la década del 80, su condiciones como escritor y cantante siguieron destacándolo. “You’re the inspiration” de 1984 y “Hard to say I’m sorry” de 1982 son parte del cancionero de toda una generación. Ambos temas fueron el resultado del trabajo en conjunto con el productor David Foster, quien ha trabajado con Whitney Houston y Michael Bubblé, entre otros. Y fue justo con Foster con quien se anota su más reconocido tema: “Glory of love”. La canción fue parte de la banda sonora de la segunda parte de la película “Karate Kid” y lo llevó a ser nominado al Oscar y los Globos de Oro, aunque el tema originalmente fue compuesto para la cinta “Rocky IV”.

Su paso por la Quinta no será su primera vez en Chile, ya que debutó frente a 5 mil personas en 2010 con un show en el Movistar Arena. Y tal como aquella vez, todos estas canciones serán parte del repertorio que se podrá escuchar hoy en el Festival. Sin duda, será una colección de hits inmortales que hicieron que Peter Cetera fuera inducido hace tan sólo horas al Salón de la fama de compositores, haciendo del show del ex Chicago un imperdible, ya que es una de las figuras relevantes de la historia de la música.