Alberto Plaza vuelve a disparar contra Festival de Viña y envía mensaje a Chiqui Aguayo

Alberto Plaza reiteró sus críticas a las rutinas de humor del Festival de Viña del Mar, luego que el jueves tildara de “flaites” a Juan Pablo López y a Chiqui Aguayo por el tenor de sus rutinas en el escenario de la Quinta Vergara.

En un video subido anoche a su cuenta en Youtube, el intérprete de “Milagro de abril” comentó la misiva que envío a El Mercurio con sus apreciaciones sobre el certamen. “Es una carta bastante dura, intensa, que la hice desde el fondo del corazón”, afirmó.

“El 90% de la gente ha estado de acuerdo conmigo en esas plataformas, y en Twitter pasa una cosa distinta: la gente más amarga, los más frustrados, vociferan más, más que en los medios digitales”, manifestó añadiendo que “Twitter parece ser una plataforma que alberga más a la gente frustrada, los vulgares éstos, y que sacan su voz ahí”.

“Hoy los medios, particularmente el que lo transmite, se escudan en decir que el Festival es un programa para adultos (…) La mayoría de la gente no quiere escuchar las barbaridades que se dicen en ese escenario. Para los que no lo vieron, mejor que no lo vean. Esto tiene que cambiar. El Festival de Viña es una fiesta maravillosa que la tenemos que cuidar”, expresó.

Por último, sin nombrarla envío un mensaje a Chiqui Aguayo y a sus partidarios, luego que ella se defendiera de las críticas por su lenguaje, cuestionando que “¿Por qué soy mujer no puedo decir garabatos?”.

“Yo les quiero decir una cosa a las mujeres que defienden la postura que tenemos que ser iguales hombres y mujeres, cosa que yo no comparto. Pero la verdad de las cosas es que si quieren ser iguales que los hombres, cosa que sería triste, porque en ser diferentes está la gracia de la vida, parézcanse en las cosas buenas, no en las malas (…) Ése es el sentido que hay que darle a la igualdad: nivelemos para arriba, no hacia abajo”, remató Plaza.