Estas serán las nuevas películas que llegarán a Netflix en marzo

Se nos viene el temido marzo, pero a pesar de entrar al colegio, universidad o trabajo, no todo es malo. Netflix te espera con nuevas películas que te harán disfrutar de esta época.

Burning Sands: Zurich es un prometedor estudiante que descubre con sus propios ojos algunas dolorosas verdades cuando la violencia en su fraternidad desencadena una infernal y desastrosa noche. Esta película original de Netflix se estrena el 10 de marzo.

Deidra & Laney Rob a Train: Cuando su mamá es enviada a la cárcel, dos hermanas en plena adolescencia deben hacerse cargo de sus vidas y, para ello, comienzan a robar trenes. Esta película original de Netflix se estrena el 17 de marzo.

The Most Hated Woman in America: Esta película original de Netflix, que se estrena el 24 de marzo, cuenta la verdadera historia de la iconoclasta, oportunista y abiertamente atea, Madalyn Murray O’Hair, desde su controversial ascenso hasta su prematura muerte.

The Discovery: Un año después de que un científico comprueba la existencia de la vida después de la muerte, su hijo se enamora de una mujer perseguida por su trágico pasado. Esta película original de Netflix protagonizada por Jason Segel, Rooney Mara, Jesse Plemons y Robert Redford estará disponible desde el 31 de marzo.

Fifty Shades of Grey: Este fenómeno literario mundial es llevado a la pantalla grande en esta película protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan, en los icónicos roles de Anastasia Steele y Christian Grey. Ana es una inexperta estudiante universitaria que debe entrevistar al enigmático millonario, Christian Grey. Sin embargo, lo que comienza como una reunión de trabajo rápidamente se convierte en un romance poco convencional. Disponible en Netflix desde el 12 de marzo.

El Sueño de Walt: Walt Disney (Tom Hanks) está decidido a obtener los derechos del clásico infantil “Mary Poppins” y para ello se pone en contacto a la autora del libro, P.L. Travers (Emma Thompson). Luego descubrirá que ella es un hueso duro de roer. Disponible en Netflix desde el 1 de marzo.

Boyhood: Después de su divorcio, una madre y un padre siguen compartiendo la tarea de guiar a su pequeño hijo a través de su adolescencia, su juventud y su vida adulta. A medida que los años van pasando, la relación entre los tres personajes se sigue desarrollando. Esta película protagonizada por Patricia Arquette, Ethan Hawke y Ellar Coltrane estará disponible en Netflix desde el 12 de marzo.

Unbroken: Esta inspiradora historia de supervivencia, que se estrena en Netflix el 12 de marzo, está basada en la vida de Louis Zamperini, un piloto americano retenido por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Después de que su avión se estrellara en el Océano Pacífico, Zamperini pasó 47 días a la deriva antes de su captura.

Gloria: Años después de alejarse de los escenarios, la controversial estrella del pop mexicano, Gloria Trevi, vuelve al ojo público cuando ella y su compañero Sergio Andrade son acusados de manejar un negocio de prostitución que secuestra y abusa de niñas menores de edad. Estreno en Netflix el 15 de marzo.

Operación Escobar: Un funcionario de Aduanas estadounidense descubre un negocio de lavado de dinero en el que está involucrado el rey de la droga, el colombiano Pablo Escobar. Esta película protagonizada por Bryan Cranston estará disponible en Netflix a partir del 18 de marzo.

Tarde para la ira: Ya está disponible en Netflix esta película española que cuenta la historia de José, quien después del asesinato de su esposa, en medio del asalto a una joyería, urde un plan para vengarse de Curro, uno de los ladrones involucrado en el delito. Mientras Curro cumple una condena de ocho años en prisión, José se hace amigo de la novia del recluso y espera por su oportunidad.