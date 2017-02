Fabrizio Copano sale a dar su gran prueba en el Festival de Viña

“Siento que ya estudié para la prueba”. Así se toma Fabrizio Copano su presentación en la última jornada del Festival de Viña del Mar donde también se presentarán J Balvin y Lali.

“Ese público es el más favorable porque es el más joven y yo me considero una persona joven. Pero luego pensé que van haber muchos papás que irán con sus hijos. Hay que buscar la forma de incluir y no ser tan enfocado en un solo público”, afirma.

El show del sábado, según el humorista, va a estar enfocado para la gente que pagó su entrada para ver el espectáculo. El formato: stand up comedy, un estilo que al comediante le acomoda y también afirma que no todo su trabajo está basado en el humor negro e irreverente.

“Es bueno que haya critica de todo. Me encanta que la comedia sea material crítico”, dice Copano sobre las discusiones que han generado las presentaciones de sus colegas en el Festival. El ex integrante del “Club de la Comedia” afirma que no se cierra a un solo tipo de comedia. Pero también sostiene que su trabajo nunca buscaría la homofobia y xenofobia. “No me cerraría a decir este es el correcto, la diversidad en la vida y el humor es algo que hay que potenciar”, enfatiza.

Además del “Club de la Comedia”, Fabrizio Copano también ha trabajado como guionista y también ha tenido presentaciones en el canal Comedy Central de Miami. Pero a pesar de tener experiencia en el extranjero, el humorista no se considera un artista internacional “No me siento Maluma, a pesar de los claros parecidos físicos”, bromea.