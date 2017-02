El insólito trendic topic que generó el show de Olivia Newton-John en Viña

Un insólito trendic topic generó el debut de Olivia Newton-John. Durante su presentación en la Quinta Vergara, la australiana empezó a tomarse Twitter. Pero un singular tweet de una cuenta que promueve el aprender inglés llamó la atención. “No, #OliviaNewtonJohn no ha muerto, Ella es trending porque está cantando en vivo por televisión en Chile y en varios país (via TNT)” decía el posteo que explicaba y tranquilizaba a los que pensaban que la cantante había fallecido.

No, #OliviaNewtonJohn has NOT died. She is trending because she is singing live on TV in Chile and various other countries (via TNT).

— Learn English (@WoodwardEnglish) February 24, 2017