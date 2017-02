Redes Sociales critican a Maluma por interpretar "Cuatro Babys" en Viña 2017

“Si la gente lo pide hay que dárselo. Ustedes son los que mandan Viña”, fueron las palabras previas de Maluma antes de interpretar la polémica y cuestionada canción “Cuatro Babys”.

No le importó nada, era la tercera vez que el público lo pedía a gritos y estaba finalizando el show. Por eso hizo oídos sordos a la petición de la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles), quienes pedían no la cantara ya que “ni el humor, ni el canto, ninguna expresión artística o de espectáculo, puede dar espacio a discursos misóginos”.

Por supuesto que las redes sociales no hicieron esperar su molestia, y criticaron que el cantante colombiano cantara la canción pese a lo sensible e importante del tema en nuestro país. Sin embargo, no deja de llamar la atención que eran las propias fanáticas las que pedían “Cuatro Babys” y la corearon a gritos.

Estos son algunos de los mensajes en Twitter:

ponen cuatro babys y lo tildan de machista,canta otra canción,se mojan todas y lo re aman buscando el sentido #KCAEstrellaLatina #Lali — espos; (@lalitaxespos) February 25, 2017

Cuatro Babys: un men que jura que la está haciendo y loco, te tienen para su diversión 💫 — Pía Vargas (OFICIAL) (@piars) February 25, 2017

Feminazis alegando por #CuatroBabys y niñitas de 10 años cantando a todo pulmon #YYoTeLaPongoDura por eso no nos toman en serio #Viña2017 — Gaby Esparza C (@GabyEsparzaC) February 25, 2017

Cuando dicen que "Cuatro Babys" solo habla de cuatro mujeres que follan con libertad, ¿se han fijado en el lenguaje que usa la canción? — Elías Osorio Quiroz (@OsorioQuirozIsh) February 25, 2017

YO ESCUCHANDO CUATRO BABYS CON MIS PAPÁS #PartyChilensisFtViña2017 pic.twitter.com/wZ0Pej2ZCb — MALUMA (@xjauregui_bae) February 25, 2017

Cacharon como cantan cuatro babys las minas? Punto para el machismo #vina2017 — 🐰 (@stfhnia) February 25, 2017