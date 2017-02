Mon Laferte y su camino para llegar al Festival de Viña

La polémica desatada por Isabel Pantoja durante la noche de miércoles aún levantaba polvo, cuando las declaraciones de Mon Laferte criticando la poca cultura que, según ella, tiene el Festival y su afirmación respecto a que no se sentía cómoda en Viña de Mar, volvió a agitar el ambiente. La cantante nacional radicada en México no tuvo tapujos en decir públicamente que le daba hasta “vergüenza” lo que es hoy el certamen y que se ha sentido “rara” siendo parte. Y sus declaraciones no sorprenden, considerando que ha sido reacia a participar de las actividades oficiales que tradicionalmente involucran al jurado (a las que sí han ido Maluma y los demás, como la visita a un centro de salud infantil), tanto que es una de las artistas que menos ha sido vista por los fanáticos.

Previo a conversar con Publimetro, Monserrat Bustamante Laferte tuvo que detener su ronda de prensa para ir a grabar el video que fue mostrado al inicio de la segunda jornada del evento. Tras esa pausa, su círculo más cercano transmitía que la cantante estaba lejos de estar con animo de realizar más entrevistas.

Pese a ello, la intérprete atendió distendidamente las consultas de este medio, manifestando su emoción -pese a haber dicho después que se sentía “incomoda”- por volver a la ciudad en la que se crió. “Estoy nerviosa de subir a la Quinta Vergara, pero es bonito porque soy local. Cuando era niña veía el Festival muy lejos y estar hoy acá es emocionante. Siento que estoy aprendiendo mucho y es una etapa importante acá en Chile, ya que llevo muchos años viviendo afuera”, cuenta la voz de “Amor completo”.

Hace casi una década, la compositora decidió poner fin a su carrera televisiva en el programa de talentos “Rojo”, tomar sus cosas e ir a probar suerte a México. “Las mismas herramientas las pude haber tenido aquí, pero el hecho de ir a otro país, estar sola y tener que arreglártelas y ganarte el espacio, eso te hace esforzarte el doble para ganar algo. Tuve que empezar de cero”, recuerda de esos años. “Pudo haber sido en Chile o en cualquier parte del mundo, pero Mexico es un país muy generoso y su gente es maravillosa. El cariño de los mexicanos ayudó un poquito”, agrega.

Hoy, Mon Laferte es la carta nacional más proyectable en el ámbito internacional. Para su más reciente single, “Amárrame”, unió fuerzas con Juanes y ha sido un éxito en Spotify. “La canción la tenía escrita hace dos años y cuando empecé a buscar repertorio para el disco, encontré que era interesante grabarla. Era algo distinto a lo que venía haciendo, entonces decidí invitar a Juanes. No lo conocía, así que contacté a la disquera para que me ayudara. Fue una idea que tampoco pensé que fuera a resultar y al otro día Juanes me contestó. Me dijo que me quería conocer y que le había encantado la canción”, cuenta.

Su reinvención ha ido cautivando nuevas audiencias con una propuesta que define como “honesta”, lo que “tiene mucha relevancia en el publico”. “Cuando las cosas son plásticas, si bien pueden ser muy exitosas, tienen su momento y después se van. En mi caso ha sido muy distinto. Lancé un disco el 2015 y empecé a tener repercusión en la gente. Me llevó a llenar lugares y a tener muchísimos conciertos, y en México ser doble platino. Las vueltas de la vida me está trayendo a Chile, recibiendo el mismo cariño que recibo allá”, afirma.

Sobre su presentación en la Quinta Vergara, la cantante adelanta: “Vamos a tocar lo que hemos estado haciendo durante la gira de mi disco ‘Volúmen 1’, pero vamos a tener sorpresas. Vamos a tocar ‘Amárrame’, aunque lamentablemente no nos pudo acompañar. Es la segunda vez que la vamos a tocar”.