Mon Laferte se desdice de sus polémicas declaraciones y adelanta detalles de su show en el Festival

No han sido día del todo tranquilo para Mon Laferte. Tras sus comentados dichos en los que criticó la falta de cultura en el Festival de Viña del Mar y manifestar, además, que no se ha sentido comoda en estos días de la Quinta Región, la cantante enfrentó a la prensa nacional e internacional en su conferencia oficial. Y como era de esperar, la primera pregunta fue directo a estas declaraciones.

“No dije que me avergonzaba. Me parece que el Festival es muy importante. Tampoco me avergüenza mi pasado por ‘Rojo"”, respondió de entrada, para luego realizar una larga pausa dramática y continuar: Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual, el aire y nuestros gatos, nada cambiará”. La letra corresponde a su single “Tu falta de querer”, interpretado a capela por la artista para no seguir contestando lo consultado, y tras los aplausos de la prensa presente remató diciendo que “no me gusta hablar mucho”.

Su respuesta fue esquiva, pero a nadie pareció importarle. Con el correr de los minutos fue evidente que el tema de su pasado en “Rojo” la incomoda. Otro periodista intentó buscar una reflexión de la cantante sobre su pasado, consultándole cuándo decidió sepultar a Monserrat Bustamante y comenzar con una nueva identidad artística. “No la he sepultado. Estoy aquí y tengo el mismo nombre. No se trata de esconder a alguien para que salga la otra. No me avergüenzo de donde nací. Yo necesitaba dar un paso para aprender y ser músico. Necesitaba ser mejor. Componer mejores canciones. Lo del nombre es una cuestión de añadidura. Alguien me dijo que estaba muy largo”, respondió.

El punto, más allá de lo que verbaliza, es que la gente ha notado esa incomodidad. Y tras cinco días de ser parte del folclore que rodea a todo lo que sucede en la Quinta Vergara, es razonable hacerse la pregunta sobre la posibilidad de que se repita lo ocurrido con Javiera Mena el año pasado, quien tuvo que convivir con una mala prensa luego de equivocarse en vivo durante la invitación que le extendió Alejandro Sanz a cantar con él días antes de su show.

“Siempre hay una presión. De todas las cosas que tengo que hacer en el Festival de Viña, con lo que me siento más cómoda es el momento de mi concierto. Hablar con la prensa me pone nerviosa. Subirme al escenario tiene esa adrenalina, pero estoy en mi salsa, en lo que sé hacer. Ya arriba del escenario voy a fluir y espero poder conectarme con la gente. Yo creo que ahí va salir todo bien, trato de ser positiva”, confesó.

En el anfiteatro se volverá a encontrar con un viejo conocido con el que compartió pantalla: Rafael Araneda. “Todos los días nos saludamos. No hemos tenido tiempo de conversar, de tomarnos un café y hablar de la vida. Él se siente muy contento”, contó. Sobre su rol de jurado estas semana Mon Laferte aseguró que no le gusta “ponerle nota a la gente. Yo se lo que se siente”. “He aprendido un montón viendo todos los shows, ha sido muy bueno estar sentada (en el jurado) todos los días”, remato.