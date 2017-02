El día de contrastes de los hermanos Affleck: Uno gana el Oscar y el otro el premio a Peor Actor del Año

La película de superhéroes “Batman vs Superman” y el documental político “Hillary’s America” fueron coronados ayer como las peores películas de 2016 en la 37 edición de los premios Razzie, conocidos como los “anti-Oscar” de Hollywood.

Según anunció la fundación Golden Raspberry Award, “Batman v Superman: El origen de la Justicia” y “Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party” dominaron la lista de “galardonados” con cuatro Razzie por cabeza.

“Hillary’s America”, un documental político sobre la excandidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton, se hizo con los Razzie a Peor Película del Año, Peor Actriz (Becky Turner), Peor Actor (Dinesh D’Souza) y Peor Director (Dinesh D’Souza y Bruce Schooley). En un video en la web de los Razzie, D’Souza, un controvertido autor conservador que ya llamó la atención del público con el documental “2016: Obama’s America” (2012), dio su explicación sobre su “éxito” en estos galardones.

“La razón por la que me han dado (el premio) es porque están demasiado amargados porque Trump ganara. No lo han aceptado y probablemente nunca lo harán”, afirmó D’Souza, añadiendo que “este tipo de premios son realmente buenos para mi carrera. Si hubiera ganado un Oscar, estaría acabado. No podría hacer otra película y mi público ni siquiera aparecería (en los cines) porque pensarían que me habría convertido en uno de ustedes”.

Por su parte, la superproducción “Batman vs Superman”, que recaudó en todo el mundo 873 millones de dólares, se llevó los Razzie al Peor Guión, Peor Secuela (por ser la continuación del filme “Hombre de Acero”, 2013), Peor Actor Secundario (Jesse Eisenberg) y Peor Combo Interpretativo por el trabajo de Henry Cavill y Ben Affleck, quien recibió esta “penosa” noticia sólo horas antes de que su hermano Casey se alzara con el Oscar a Mejor Actor por su rol en “Manchester by de the sea”.

Kristen Wiig fue nombrada peor actriz secundaria por su trabajo en “Zoolander No. 2”, mientras que “Misconduct”, una película con Anthony Hopkins y Al Pacino, se llevó el premio especial Barry L. Bumstead destinado al mayor fracaso en taquilla de la temporada.

Por último, Mel Gibson ganó el Razzie al Artista Redimido del Año gracias a su exitoso regreso al cine con el filme bélico “Hacksaw Ridge”, con el cual se reconcilió con Hollywood tras numerosos escándalos y problemas con el alcohol.