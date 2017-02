Las series imperdibles que debutan y regresan en marzo

Se acabó el Festival de Viña del Mar y a muchos se les apareció marzo. Pero para que este siempre duro mes se haga más apacible, te dejamos una selección de estrenos y regresos imperdibles para estos 31 días.

Netflix estrena varias series interesantes. La primera es “Marvel’s Iron Fist”, producción que relata la historia del multimillonario Danny Rand (Finn Jones), quien, tras estar varios años desaparecido, regresa a Nueva York para tratar de volver a conectarse con su pasado y el legado familiar. Valiéndose de su dominio del kung fu y de su habilidad para invocar el impresionante poder de Iron Fist, se enfrenta al crimen que corrompe a la ciudad. Se estrena el 17 de marzo.

Ingobernable

“Ingobernable”, serie protagonizada por Kate del Castillo, cuenta la historia de la primera dama de México. Una mujer con convicciones e ideales, que pierde la fe en su marido y que necesitará de toda su fuerza para descubrir la verdad. Su primera temporada se podrá ver el 24 de marzo.

Por si te la perdiste, la exitosa producción nacional “El reemplazante” llega también a Netflix. Este 20 de marzo se podrá ver la primera y segunda temporada de esta historia protagonizada por Iván Álvarez de Araya, quien da vida a Charlie, un profesor reemplazante en un colegio público.

Tratando de igualar a su competencia y actualizando su oferta cada día, Amazon Prime Video tiene tres series a la que deberías poner atención. Los tres ciclos ya estreandos en Estados Unidos de la premiada “Transparent”, historia de una mujer transgénero de la tercera edad, ya se pueden ver en esta plataforma. “The man in the High Castle”, adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick, muestra un mundo alternativo en el que Estados Unidos fue derrotado durante la Segunda Guerra Mundial. Sus dos temporadas ya están disponibles. Por último está la comedia británica “Fleabag”. De tan solo seis episodios, esta producción narra la historia de una veinteañera londinense a punto del colapso producto de sus arrebatos sexuales y sus problemas de temperamento.

HBO también presenta novedades atractivas para marzo. La quinta temporada de “Vice” regresa este 13 de marzo y contará con 29 episodios. El primero será de una hora y el resto de 30 minutos de duración cada uno y abordarán temas como la dictadura de Assad en Siria, el costo económico de negar el cambio climático, la juventud transgénero, el crecimiento de las ideologías de extrema derecha, el sistema de justicia criminal y asombrosos descubrimientos médicos y tecnológicos. Para los fanáticos de la sátira política HBO presentará un maratón de Veep a partir del 20 de marzo por HBO Signature, de cara al estreno de su sexta temporada este 16 de abril.

Mientras que la señal de cable Lifetime trae de regreso a la serie “Jane the virgin”. La segunda temporada de esta comedia con tintes de drama narra a historia de Jane Villanueva (Gina Rodríguez), una joven latina muy religiosa y trabajadora que quería mantenerse virgen hasta el matrimonio, dio un vuelco dramático luego que su doctora la inseminara artificialmente por error durante un chequeo.

Las apuesta de Fox son varias y entre las más atractivas se encuentran el estreno de la segunda parte de la la tercera temporada de “The last man on Earth” (por FX el 14 de marzo), el ciclo final de “Bones” (29 de marzo por Fox Life) y el estreno de “Feud: Bette and Joan” este viernes 17 por Fox Premium. Esta última es la gran apuesta de la señal de cable y está basada en los conflictos que vivieron Joan Crawford y Bette Davis, quienes son personificadas por Jessica Lange y Susan Sarandon.

Otra cosa a estar atentos es la incorporación de Demi Moore durante al segunda parte de la tercera temporada de “Empire”. La serie protagonizada por Terrence Howard y Taraji P. Henson, ganadora de un Golden Globe y con tres nominaciones a los Premios Emmy, combina música, ambición y glamour con un emocionante drama familiar, regresa a la pantalla de Fox Premium el 22 de marzo.