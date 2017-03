Ad portas de su visita a Chile, Ed Sheeran bate varios récord en Spotify

El cantante británico Ed Sheeran batió un nuevo récord en Spotify después de que su tema “Shape of You” se convirtió en la canción con mayor número de reproducciones en esa plataforma de música en línea, según informó la compañía.

A través de un comunicado se explicó que tras su lanzamiento el 6 de enero, el tema “ha roto el anterior récord del mayor número de reproducciones de una sola canción” que poseía Drake con “One Dance” y, además, “lo ha superado cada semana desde su lanzamiento”.

“One Dance” alcanzó 48 millones de reproducciones en una sola semana en mayo de 2016, apunta la empresa, indicando que en comparación, por cada una de las siete semanas desde el lanzamiento de “Shape of You”, la canción “se ha reproducido más de 50 millones de veces a la semana en todo el mundo”, alcanzando su nivel máximo en la semana del 3 al 9 de febrero, con 54 millones de reproducciones a nivel mundial.

“Cualquiera de esas siete semanas habría sido suficiente para romper el récord de Drake”, señala la compañía sueca.

“Shape of You” también rompió el récord de la mejor primera semana en una plataforma de “streaming”, logrado previamente por “Hello” de la también británica Adele con más de 46 millones de reproducciones en octubre de 2015.

Además, es la canción con mayor número de reproducciones el primer día de su lanzamiento, superando así a “Drag Me Down” de One Direction, y el tema que más rápido ha llegado a las 100 millones de escuchas en la historia de Spotify, en tan solo 14 días, mejorando a “What Do You Mean” de Justin Bieber.

Tras estrenar “Shape of You” y “Castle on the Hill”, Ed Sheeran se convirtió inmediatamente en el número uno en 41 países y ambos temas ocuparon los puestos uno y dos en 28 países diferentes, según Spotify. Por otra parte, es el artista más escuchado en Spotify, con más de 44,5 millones de oyentes mensuales, y sigue siendo el artista británico más reproducido, con más de 5.000 millones de reproducciones.

La noticia sale a la luz a poco más de dos meses de su arribo a nuestro país para realizar dos conciertos, los días 15 y 16 de mayo, en el Movistar Arena de Santiago, donde mostrará sus grandes éxitos y los temas de su disco “Divide” que se lanza este viernes.