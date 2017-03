Bersuit Vergarabat se suma al concierto de Prophets of Rage

La emblemática agrupación argentina Bersuit Vergarabat acaba de sumarse al show que el próximo 3 de mayo brindará en nuestro país la “súper banda” Prophets of Rage, conformada por miembros de Rage Against The Machine, Public Enemy, y Cypress Hill.

“La Bersuit”, como la llaman sus miles de fans, está a punto de cumplir 30 años cosechando éxitos gracias a temas que se han convertido en en parte de nuestro cancionero popular, como “Señor cobranza”, “La bolsa” y “Un pacto para vivir”.

Por su parte, Prophets of Rage viene a presentar los éxitos que posicionaron a las tres bandas en lo más alto de la historia de la música contemporánea y sus nuevas y revolucionarias canciones.

Su debut en Chile será en el Movistar Arena, donde prometen un encendido show que remecerá el recinto de Santiago Centro.