Duran Duran: "El arma secreta es Simon Le Bon"

En diciembre de 2010, Duran Duran presentaba de manera digital “All you need is now”, un álbum en el que trabajaron con Mark Ronson en la producción, quien les dijo que volvieran a retomar el sonido de los 80 que les pertenecía. “Ese cierto sonido que Duran Duran realmente posee y por el que no han recibido mucho crédito”, aseguró a la revista Rolling Stone en enero del 2011. El disco tuvo un buen recibimiento, pero dejó ese sabor de que este esfuerzo creativo era más cercano a “Rio” (1982), que buscar una voz actual para la banda.

Pese a ello, este trabajo tuvo un buen giro final, ya que cuatro años más tarde el grupo responsable de “Ordinary world” volvió a la carga con su elogiado “Paper Gods”, su decimocuarta producción que mezcla synth pop, con algo de funk y electric dance music. “No creo que haya sido un error”, dice Roger Taylor al teléfono con Publimetro sobre si se arrepiente de haber seguido el consejo que Ronson les había planteado. “Con ‘All you need is now’ volvimos a nuestro primer sonido y ahora teníamos que hacer una diferencia. Fue genial tener una gran campo para ir en la dirección que quisiéramos. No lo podríamos haber logrado este álbum sin ese disco”, agrega.

“Paper Gods” los ha tenido girando por el mundo por dos años y con su visita a Chile como parte del cartel de Lollapalooza Chile 2017, comienzan un tercero. “Eso siempre es un buen parámetro de qué tan bueno el álbum ese. Es algo muy especial lo de este disco y el tour”, cuenta el baterista. Con la crítica y sus seguidores reencantados con este nuevo sonido resultados de lo que Taylor define como una “gran experimentación”, el músico cuenta cuál es el gran secreto de los elogios y la comunión con el público. “La verdadera arma secreta es la voz de Simon (Le Bon). En cuanto el canta, no importa lo que pase atrás, nadie puede cambiarlo. Él le da un sello de Duran Duran. Y ha ido mejorando con los años. Tenemos ese condimento desde 1981”, asegura.

Una aseveración que, pese a dar con un sonido mucho más moderno, hace un anclaje y un reconocimiento del legado de su banda. Pero la verdad es que este disco resulta ideal para el escenario donde van a tocar el domingo 2 de abril. “Es perfecto para tocar en festivales, pero también tocamos mucho de las cosas antiguas. Esas canciones vuelven a la vida cuando tocamos en grandes audiencias. Hacen una mezcla muy buena. Hemos hechos nuestros mejores shows durante los dos últimos años y hemos tenido una recepción increíble así que estamos ansiosos por tocar en Chile”, reconoce Taylor.

Sobre su presentación en Santiago, el baterista afirma que no se fijan en si la audiencia es joven a la hora de armar su concierto. “Moldeamos un show que nos parezca genial. Es como hacer música, cuando empiezas a analizar a la audiencia todo puede ser un desastre”, remata el músico.