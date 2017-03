Tom Hiddleston niega propuestas para encarnar a James Bond

Todavía no se sabe quien encarnará a James Bond en la próxima cinta de la saga. Tras el estreno de “Spectre”, Daniel Craig no dejó claro si iba a seguir en el papel del agente secreto. Por eso se comenzó a especular sobre un posible sustituto donde se barajó a Tom Hiddleston, pero el actor británico salió a desmentir los rumores como también negó personificar al nuevo Doctor Who en la serie de la BBC.

En una entrevista con el programa “Breakfast Show”, de Radio 1 de la BBC, el actor dijo: “obviamente me halaga mucho”. Pero también afirmó que no le han ofrecido ambos papeles y que no se han presentado las oportunidades. Otro de los actores que se barajan como posibles sustitutos para encarnar al agente británico son Michael Fassbender y James Norton.

Además de Daniel Craig, el agente más famoso del MI6 ha sido interpretado a lo largo de los años por los actores por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan.

Tom Hiddleston se prepara para estrenar “Kong: Skull Island”, la última película del mono más famoso del mundo y también reconoció que es difícil responderle a la gente que le pregunta cómo se sentiría si le ofrecieran ser el nuevo James Bond porque tal propuesta no ha ocurrido.