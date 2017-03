Pedro Ruminot entra a la universidad: "En algún momento pretendo dedicarme al Derecho"

Ayer fue el primer día de Pedro Ruminot. Como toda primera vez, dice que fue raro. Que algunos se le quedaban mirando en el patio y se preguntaban si era realmente él. Más de algún nuevo compañero del comediante lo debe haber visto en la época de “El Club de la Comedia” cuando eran niños.

Ruminot, que triunfó con su rutina en el Festival de Huaso de Olmué de este año, decidió dar la PSU en 2016, sin prepararse y ver qué pasaba. “Salió bien para lo que yo esperaba”, dice. Así fue como terminó entrando a estudiar Derecho en la Universidad Finis Terrae.

¿Por qué decidiste entrar este año estudiar una carera universitaria?

Porque tenía ganas de hacer un cambio en mi vida. Me di cuenta que tenía mucho tiempo fuera del trabajo, tenía demasiado tiempo… pero esa no es la primera motivación. Siempre me ha llamado mucho la atención Derecho, para poder ayudar a personas o poder lograr cambios cambios sociales.

¿Y por qué ahora, a tus 33 años?

Había querido estudiar, pero no tenía la plata cuando más chico. Ahora tenía ganas, el año pasado di la PSU y entré.

“Tenía esa deuda conmigo y también con mi mamá, porque ella hizo todos los esfuerzos para que yo pudiera terminar de estudiar Comunicación Audiovisual, pero no se logró. Siento que ahora puedo saldar esa deuda. Yo trabajo en las noches, hago eventos, hago casinos en regiones, hago giras, y como que gano la plata en la noche”.

¿Puedes decir tus puntajes en la PSU?

No me acuerdo ahora, pero eran como 700 y algo en historia, 690 o 680 en lenguaje y como 500 y tantos en matemática.

Buenos puntajes para no haber estudiado

Sí, súper bien, de hecho yo me sorprendí, sobre todo con matemáticas que pensé que serían 300 o asterisco.

¿Encontraste fácil o difícil la PSU? ¿Estás de acuerdo con las críticas que recibe de ser una prueba estandarizada?

La encontré más fácil que la PAA, que es lo que yo di. Tengo el doble de edad que mis compañeros; yo tengo 33 y ellos 18, o 17 algunos. Creo que no es el mejor instrumento para medir los conocimientos y pararse en la universidad. Debiesen existir otros métodos, pero si tengo que comparar la Prueba de Actitud Académica con la PSU, esta última es un poquito mejor.

Seguramente en la U se te ocurrirán nuevas historias para tus rutinas…

Yo creo que sí. Hoy día (miércoles) fue mi primer día, así que lo voy a descubrir con el tiempo, pero generalmente se me van ocurriendo chistes y cosas así. Yo tomo esto en serio, pero voy a seguir siendo comediante y trabajando como tal, porque es lo que me da la plata para vivir, pero en algún momento igual pretendo dedicarme al derecho y a trabajar en esto.

¿Estás preparado para memorizar leyes y vestirte formal para las pruebas orales?

Sí, yo encuentro que sí. Tengo una memoria buena, dentro de lo que quedó después post-cáncer, porque la quimioterapia te afecta mucho la memoria, pero me siento preparado. Además, a mí me gusta usar traje, voy a estar feliz. Tengo solo uno, así que podré comprar uno más.

¿Tú crees que siendo más viejo se te puede quitar lo gracioso y por eso ejercerías el Derecho?

Sí, yo creo que sí. Yo tengo muchos intereses. En algún momento pensé entrar a la Inaf (Instituto Nacional del Fútbol), imagínate. O sea, ahora sería entrenador de fútbol. Después caché que eran cuatro años y me gustaría otra cosa. Me gustaría que todo fuera fluyendo y que me parezca cómodo.

¿Qué el área del derecho de gustaría ejercer?

Voy ir averiguando a lo largo de la carrera, lo primero debe ser como lo social, pero capaz que me transforme en un abogado corporativo (ríe). Por ahora quiero lograr avances sociales y ayudar las personas, canalizándolo en el derecho. Y en el futuro, si se dan las posibilidades, como cuanto tenga 60 años, poder ir a una elección o cargo como concejal, una cosa así.

¿Un comediante tiene una mala vejez profesional?

La vejez del comediante me provoca angustia, una no menor. Me pongo a pensar en ello y me da lata como terminó Guillermo Bruce y toda esa generación de talentosos sumidos en la pobreza. Yo sé que esta generación nueva es distinta, todos han cuidado su dinero. Todos tenemos nuestros “bienes” y hemos sido cuidadoso en ese sentido. De todos modos igual me angustia del comediante, porque vienen nuevas generaciones y vienen otros talentos y todo se va renovando. Uno después ya no es la misma persona que todos les gustaba o se reían algunos. Pero no estudio para asegurarme, sino porque tengo esta inquietud que tengo que apagarla.