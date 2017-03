Américo realizará concierto 360º en el Teatro Caupolicán

“Satisfecho por el resultado”, dice sentirse Américo con su presentación en el Festival de Viña del Mar. Un show que realizó hace una semana atrás, y que coronó la mejor jornada de las seis del certamen. “Tuvimos la posibilidad de mostrar todo el potencial del equipo en un show más integral. Dejamos una tremenda puerta abierta para lo que se viene en el futuro. La sensación es de mucho orgullo”, agrega en conversación con Publimetro en la oficina de Sony Music. Siempre gentil, su rostro evidencia cansancio. Es que tras bajarse de la Quinta Vergara, el cantante no ha detenido la marcha. Celebró con su equipo más directo, conformado por su jefe técnico, el director de la banda y la persona a cargo de la coreografía, y con su familia. “Celebramos a media, porque no hemos parado. Sabemos que esto sigue”, advierte Américo.

Por ello, la celebración será sobre el escenario. La voz de “Que levante la mano” acaba de programar una extensa gira por Chile durante los meses de abril y mayo con más de 15 fechas confirmadas que inician el 8 de abril en el Teatro Caupolicán. Pero no será cualquier show, ya que será un espectáculo en formato 360º. “Vamos a tener que ver cómo vamos a montar el show para todos los presentes. La idea es tener a la gente lo más cerca posible y que se sienta parte del concierto. No es algo nuevo ni que estemos inventando nosotros, pero no se ha hecho mucho”, cuenta.

Tal como adelanta, es un montaje que se asemeja a lo que mostraron Los Tres hace un tiempo. La diferencia: la banda de Alvaro Henríquez es más estática, mientras que Américo se desplazará por todo el montaje dispuesto, conectándose con el público. El show dispondrá de la escenografía que se pudo ver en la Quinta Vergara, de la que se desplegará una pasarela de 4 metros de extensión con piso de luces LED, la que lleva a una plataforma central de 4×4 metros. El borde del escenario ira de lado a lado alcanzando una longitud de de doce metros, también de piso LED. Esto permitirá al cantante acercarse a la gente de la platea baja e interactuar con los presentes. Además, hay localidades en las que los fanáticos podrán estar sentados junto a la banda. Una presentación ideal para celebrar diez años de carrera musical cuyas entradas tendrán un valor que van desde los 12 mil a los 40 mil pesos y que pueden ser adquiridas por el sistema Ticketek.

Tras su gira nacional, la idea es poder capitalizar todo lo logrado con su presentación en la Quinta. “Uno de los trasfondos de estar en Viña del Mar es poder entender, con el tiempo, qué es lo que podemos obtener y el impacto que tiene afuera. Queríamos tener dentro de nuestro curriculum una nueva visita al festival y que fuera una muy buena. Me da mucho gusto verla y repasarla en Youtube. Soy super autocrítico, pero con esta pasada estoy super feliz”, afirma. Es por esto que, con el apoyo de su sello, buscará llegar por fin a mercados en los que no ha expandido su carrera. “Tenemos una estrategia apoyada por Sony que entienden perfecto el modo de ir apareciendo en ciertos lugares. Agarrar este material, el disco y el buen momento y disponerlos como recursos para que sea una inversión en otros lugares. Yo ya tengo un circuito entre Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y otras giras co las que hemos podido ir mucho más allá. Nos quedan lugares a los que entrar como Colombia y México”, explica.

En el plano local, Américo se ha presentado en todos los escenario más importantes con éxito. Solo le falta uno: Lollapalooza Chile. “Estoy seguro de que mientras uno haga las cosas bien y le puedas regalar distintas características a tu trabajo, te da la posibilidad de estar en todo lugar”, sentencia el cantante.